Kajak-kenu

47 perce

Rácalmás büszkesége nemzetközi sikerekkel zárta szezonját

Címkék#Rácalmás SE#Poszpischil Luca#kajak-kenu#nemzetközi verseny#eredmények#Olimpiai Reménységek Verseny#DKSE#Rácalmás

Az idén számos nagy sikert könyvelhetett el a Rácalmás SE kenusa, Poszpischil Luca. A fiatal tehetség az Olimpiai Reménységek Versenyével zárta szezonját, kiváló eredményekkel.

Gallai Péter

Az Olimpiai Reménységek Versenyén, amit az U15, U16 és U17-es korosztálynak rendeznek, negyvenkét ország kajakosai és kenusai vettek részt Csehországban, az ORV hagyományosan a szezon utolsó, létszámot tekintve legnagyobb nemzetközi versenye. Kezdetben itt is a visegrádi országok versenyzői indultak rajta, pár éve azonban kiszélesedett a résztvevői kör. Racicében, az idei felnőtt Európa-bajnokság helyszínén 743 sportoló indult. A magyar válogatott tagjaként a Dunaújvárosi KSE képviselői – közülük Bebők Lara kiemelkedően teljesített – mellett Rácalmás is képviseltette magát, Poszpischil Luca révén.

Rácalmás
Poszpischil Luca és Hubik András edző
Fotó: Rácalmás Kajak-Kenu SE

A rácalmási tehetség idei komoly eredményei

Luca az idei évben már több komoly eredménnyel vétette magát észre, a maraton magyar bajnokságon két számban is győzni tudott. Aztán serdülőként a két évvel idősebbek között az ifjúsági világbajnokságon bronzérmet nyert C-4 500 méteren, illetve ötödik lett párosban C-2 200 méteren. A serdülő, ifjúsági és U23-as bajnokságon az U15-U16-ös korosztályban 2000 méteren bronzérmes lett, 500-on második, C-2 500 méteren párjával Hamar Lénával pedig bajnok. Eredményei alapján így több számban is indulhatott a szeptemberi Olimpiai Reménységek Versenyén, amelyről klubja, a Rácalmás SE közösségi oldalára írt beszámolót.

Egyesben C-1 200 és C-1 500 méteren, párosban 500 méteren az újpesti Hamar Lénával  képviselhette Magyarországot. Egyesben a rövidebb távon futamgyőzelemmel rögtön bekerült az A döntőbe, 500 méteren harmadikként ért célba Hubik András tanítványa, így várt még rá egy középfutam. A páros előfutamot megnyerve szintén egyből fináléba jutottak. 

– A folytatásban nehéz nap várt ránk. Nagyon jól sikerült a középfutamom, győztesként bejutottam az A döntőbe. Délután először az egyes döntőben mérettettem meg magam, ahol nagyon nehéz futam várt rám. Tudtam, hogy a brazil és kanadai versenyzőkkel nehéz lesz megküzdenem, végül a negyedik helyen értem célba, mert a táv második fele nem úgy sikerült, ahogy terveztem. Ezek után jött a páros döntő, amiben nagyon erősen kezdtünk és ezt minél tovább próbáltuk tartani, végül egy ezüstérmet sikerült szereznünk úgy, hogy teljesen kihajtottuk magunkat. A verseny utolsó napján a C-1 200 méter A döntője várt rám. Balszerencsésnek éreztem magam mert az utolsó öt méteren veszítettem el a harmadik helyet.

A DKSE érmei az ORV-ről 

A dunaújvárosi klub, a DKSE szakosztályát három versenyző is képviselte a magyar válogatottban, Bebők Lara és Blényesi Réka, akik Máthé Krisztián tanítványai, illetve Györkő Huba, neki Molnár Gergely az edzője. Bebők Lara három számban indult, K-1 U16 1000, 500 és 200 méteren. Pénteken ezer egyesben  aratott győzelmet nagyot harcolva a belga riválisával, szombaton ötszázon szintén kettejük párharcáról szólt a verseny, amiből ezúttal is Lara jött ki győztesen, míg a vasárnapi zárónapon sprintben egy megbillenéssel is a második helyen ért célba.

 

