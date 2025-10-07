Rácalmás büszkesége nemzetközi sikerekkel zárta szezonját

Az Olimpiai Reménységek Versenyén, amit az U15, U16 és U17-es korosztálynak rendeznek, negyvenkét ország kajakosai és kenusai vettek részt Csehországban, az ORV hagyományosan a szezon utolsó, létszámot tekintve legnagyobb nemzetközi versenye. Kezdetben itt is a visegrádi országok versenyzői indultak rajta, pár éve azonban kiszélesedett a résztvevői kör. Racicében, az idei felnőtt Európa-bajnokság helyszínén 743 sportoló indult. A magyar válogatott tagjaként a Dunaújvárosi KSE képviselői – közülük Bebők Lara kiemelkedően teljesített – mellett Rácalmás is képviseltette magát, Poszpischil Luca révén.

Poszpischil Luca és Hubik András edző

Fotó: Rácalmás Kajak-Kenu SE

A rácalmási tehetség idei komoly eredményei

Luca az idei évben már több komoly eredménnyel vétette magát észre, a maraton magyar bajnokságon két számban is győzni tudott. Aztán serdülőként a két évvel idősebbek között az ifjúsági világbajnokságon bronzérmet nyert C-4 500 méteren, illetve ötödik lett párosban C-2 200 méteren. A serdülő, ifjúsági és U23-as bajnokságon az U15-U16-ös korosztályban 2000 méteren bronzérmes lett, 500-on második, C-2 500 méteren párjával Hamar Lénával pedig bajnok. Eredményei alapján így több számban is indulhatott a szeptemberi Olimpiai Reménységek Versenyén, amelyről klubja, a Rácalmás SE közösségi oldalára írt beszámolót.

Egyesben C-1 200 és C-1 500 méteren, párosban 500 méteren az újpesti Hamar Lénával képviselhette Magyarországot. Egyesben a rövidebb távon futamgyőzelemmel rögtön bekerült az A döntőbe, 500 méteren harmadikként ért célba Hubik András tanítványa, így várt még rá egy középfutam. A páros előfutamot megnyerve szintén egyből fináléba jutottak.

– A folytatásban nehéz nap várt ránk. Nagyon jól sikerült a középfutamom, győztesként bejutottam az A döntőbe. Délután először az egyes döntőben mérettettem meg magam, ahol nagyon nehéz futam várt rám. Tudtam, hogy a brazil és kanadai versenyzőkkel nehéz lesz megküzdenem, végül a negyedik helyen értem célba, mert a táv második fele nem úgy sikerült, ahogy terveztem. Ezek után jött a páros döntő, amiben nagyon erősen kezdtünk és ezt minél tovább próbáltuk tartani, végül egy ezüstérmet sikerült szereznünk úgy, hogy teljesen kihajtottuk magunkat. A verseny utolsó napján a C-1 200 méter A döntője várt rám. Balszerencsésnek éreztem magam mert az utolsó öt méteren veszítettem el a harmadik helyet.