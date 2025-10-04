Kezdődik az októberi pontvadászat

Mindhárom osztályban a körzetünkhöz tartozó csapatok 15 órakor lépnek pályára a Fejér vármegyei labdarúgó pontvadászatban. Az első osztály hetedik fordulójának szombati játéknapján rendezik az Ercsi Kinizsi – Adony szomszédvári rangadót. A két jelenlegi középcsapat mérkőzésére előzetesen nem igazán lehet biztos esélyest megnevezni. A hazai pálya az ercsiek mellett szól, de a vendégek jól elkapták a bajnoki rajtot, így az sem lenne hatalmas meglepetés, ha ők nyernének. Vasárnap a KK Grain Kft.-Mezőfalva gárdája Lajoskomáromban vendégszerepel. A mezőfalviak a múlt héten ugyan megszerezték az első idei pontjukat, de ennek ellenére meglepetés lenne az idegenbeli pontszerzésük.

Az Előszállás a sikeres szereplés reményében utazik Polgárdiba a pontvadászat során

Fotó: Előszállás SE

Pontvadászat: így játszanak csapataink

A másodosztály déli csoportjának ötödik fordulójában minden összecsapást vasárnap játszanak. A Baracs – Nagyvenyim találkozón talán a vendégek az esélyesebbek, hiszen az előző körben drámai meccset játszó hazaiak az ősszel eddig elég hullámzó teljesítményt nyújtottak. A Nagykarácsony az LMSK együttesét fogadja. A két csapat között jelenleg három pont a különbség a tabellán a vendégek javára, amit a házigazdák egy győzelemmel egalizálhatnak. Az Előszállás most Polgárdiba utazik, ahol a pontszerzés reményében lépnek pályára. A forduló további páharcai: Aba Sárvíz – Beloiannisz, Pákozd - Sárszentmihály-Masterplast, Seregélyes-Sárosd II – Lajoskomárom II.

A harmadosztály keleti csoportjának ötödik fordulójában vasárnapi a Rácalmás a Pusztaszabolcst fogadja. A Kulcs pedig Dinnyésre utazik.