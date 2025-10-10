Pontokat gyűjtöttek a dunaújvárosi fiatalok

Ebben a körben az U17-es dunaújvárosi csapat nem lépett pályára a labdarúgó-bajnokságban, mert elmaradt a mérkőzésük. A többiek közül hárman is pontokat gyűjtöttek.

Regionális U19-es bajnokság alap, közép-nyugati csoport:

Bicskei TC – DPASE 1-3 (1-2)

DPASE: Eszenyi – Bognár Zs., Mizser, Rauf, Szurma M., Mácsfalvi (Dorony), Pukánszky, Kecskés (Vagyóczki R.), Horváth M., Morva P. (Kákonyi), Krajcsovics (Sárosi). Vezetőedző: Facskó József.

Góllövő: Turcsik (39. p.), illetve Szurma M. (20. p.), Kecskés (27. és 50. p.).

Regionális U16 alap, dél-nyugati csoport:

Érdi VSE – DPASE 1-1 (0-1)

DPASE: Cziráki – Tihanyi S. (Gebei), Kanyó, Belák, Tepszics, Farkas-Zágoni, Schelbauer, Hegedűs M. (Schön), Csikós B. (Csizmadia), Kiss R., Kovács K. Vezetőedző: Sári Márk.

Regionális U14 alap, dél-nyugati csoport:

FC Nagykanizsa – DPASE 3-3 (2-2)

DPASE: Gyárfás – Vigh M., Bezerédi (Halupka), Kerekes, Páger, Kovács A., Retek Z., Tóth B., Brandtner, Major, Zdravkov. Vezetőedző: Miskovicz Bálint.

Regionális U13-as bajnokság Közép A-csoport:

DPASE – Soroksár SC 1-10 (1-3)

DPASE: Németh E. – Hegedüs B., Rácz Vilmos, Bognár, Retek Z., Rácz Vince, Balás, Boldis, Bogdán Garbacz. Csere: Jónás, Peresztényi, Hromek. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Regionális U12 közép A-csoport:

DPASE – Soroksár SC 1-3 (1-1)

DPASE: Böjti – Mudri, Gere, Bak V., Csólig, Polányi, Demlyén, Málint, Oros. Csere: Zorics. Bognár, Vigh-Vörös. Vezetőedző: Fejes Csaba.