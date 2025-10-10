október 10., péntek

Gedeon névnap

16°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Utánpótlás

1 órája

Pontokat gyűjtöttek a dunaújvárosi fiatalok

Címkék#bajnokság#utánpótlás#Dunaújváros#dpase#labdarúgás

Az elmúlt bajnoki fordulóban a Dunaújváros PASE korosztályos labdarúgócsapatai közül az U19-es gárda három, míg az U16-os és az U14-es együttes egy-egy pontot szerzett.

Gróf András

Ebben a körben az U17-es dunaújvárosi csapat nem lépett pályára a labdarúgó-bajnokságban, mert elmaradt a mérkőzésük. A többiek közül hárman is pontokat gyűjtöttek.

Regionális U19-es bajnokság alap, közép-nyugati csoport:

Bicskei TC – DPASE 1-3 (1-2)

DPASE: Eszenyi – Bognár Zs., Mizser, Rauf, Szurma M., Mácsfalvi (Dorony), Pukánszky, Kecskés (Vagyóczki R.), Horváth M., Morva P. (Kákonyi), Krajcsovics (Sárosi). Vezetőedző: Facskó József.
Góllövő: Turcsik (39. p.), illetve Szurma M. (20. p.), Kecskés (27. és 50. p.).

Regionális U16 alap, dél-nyugati csoport:

Érdi VSE – DPASE 1-1 (0-1)
DPASE: Cziráki – Tihanyi S. (Gebei), Kanyó, Belák, Tepszics, Farkas-Zágoni, Schelbauer, Hegedűs M. (Schön), Csikós B. (Csizmadia), Kiss R., Kovács K. Vezetőedző: Sári Márk.

Regionális U14 alap, dél-nyugati csoport:

FC Nagykanizsa – DPASE 3-3 (2-2)
DPASE: Gyárfás – Vigh M., Bezerédi (Halupka), Kerekes, Páger, Kovács A., Retek Z., Tóth B., Brandtner, Major, Zdravkov. Vezetőedző: Miskovicz Bálint.

Regionális U13-as bajnokság Közép A-csoport:

DPASE – Soroksár SC 1-10 (1-3)
DPASE: Németh E. – Hegedüs B., Rácz Vilmos, Bognár, Retek Z., Rácz Vince, Balás, Boldis, Bogdán Garbacz. Csere: Jónás, Peresztényi, Hromek. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Regionális U12 közép A-csoport:

DPASE – Soroksár SC 1-3 (1-1)
DPASE: Böjti – Mudri, Gere, Bak V., Csólig, Polányi, Demlyén, Málint, Oros. Csere: Zorics. Bognár, Vigh-Vörös. Vezetőedző: Fejes Csaba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu