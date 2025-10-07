október 7., kedd

Amália névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

22 perce

Pénztelenség, új helyszín és bizakodás a jobb szereplésben

Címkék#Tomanóczy Tibor#bajnokság#interjú#DKSE#Dunaújváros#röplabda

Már augusztusban megkezdte a felkészülést a röplabda TippmixPro NB I Extraliga alapszakaszára a Dunaújvárosi KSE csapata, de a bajnoki rajtra csak két hét múlva lesz. A DKSE keretében csak két felnőtt játékos van, a pénztelenség okán.

Gróf András

Az eddig elvégzett munkáról, a tapasztalatokról Tomanóczy Tibor vezetőedzőt kérdeztük, aki többek között beszélt az átigazolásokról, a pénztelenségről és arról is, hogy új helyszínen fog játszani a DKSE ebben a szezonban. – Augusztus 18-án kezdtük meg a felkészülést, szokásos módon, napi két edzéssel. Sok fizikai munka, illetve rengeteg labdás gyakorlat szerepelt a programban. Játszottunk edzőmérkőzést a Kecskeméttel és a Dággal, valamint voltunk Regensburgban egy nemzetközi tornán, ahol több meccset is vívtunk külföldi csapatok ellen. Ez túra rendkívül hasznos volt, hiszen fiataljaink megtapasztalhatták más nemzetek röplabda kultúráját. Az U20-as bajnokság már elkezdődött, ahol az NB I-es keret zömét alkotó játékosok is szerepelnek, így ők már versenyterhelést is kapnak – kezdte a beszélgetést.

pénztelenség
Tomanóczy Tibor vezetőedző beszélt a pénztelenségről is
Fotó: DH-archív

– Milyen kerettel vágnak neki a szezonnak?
– Alaposan átalakult a csapatnak az összetétele. Többen távoztak, akiket saját nevelésű fiatalokkal kell pótolni, így az utánpótláskorú játékosok mellett csupán két felnőtt röplabdázó van a keretben. 

Ennek egyszerű oka van, a pénztelenség. Így nem tudunk profi vagy félprofi játékosokat foglalkoztatni. Pedig jó lenne, mivel több lehetne ebben a társaságban.

– Mikor kezdődik a bajnoki szezon az együttes számára?
A vb miatt az alapszakasz küzdelmei csak október második felében rajtolnak. A nemzetközi szövetség addig a külföldi játékosok transzferét visszatartja, így nem indulhat el a bajnokság. Az első fordulóban október 20-án este a VRC Kazincbarcika vendégeként lépünk majd pályára. A Magyar Kupában a Debreceni EAC gárdájával sorsoltak össze minket. Az oda-visszavágós párharc első meccsét Dunaújvárosban rendezzük meg, a második felvonás pedig Debrecenben lesz. A mérkőzések időpontjairól még zajlanak az egyeztetések. 

Természetesen a továbbjutás két találkozón dől el, de az erőviszonyok alapján számunkra ezúttal csak a tisztes helytállás lehet a cél.

– A jövőben új helyszínen rendezik majd a találkozókat…
– A Dunaújváros Sportcsarnoktól egyelőre elköszöntünk, de a jó kapcsolat megmaradt az üzemeltető DKKA-val. A mérkőzéseinket a jövőben a Dunaújvárosi Egyetem csarnokában fogjuk játszani, ahová várjuk szeretettel a szurkolóinkat. 

Ezen a helyszínen a Magyar Röplabda Szövetség segítségével sikerült felújítani a talajt, így egy nemzetközi minőségű boritáson játszhatunk. Az U17-es korosztálytól kezdve az edzések is itt lesznek majd. 

– Sikerült szintén a szövetség TAO-támogatásával egy kis konditermet is kialakítani az egyetemen, így minden feltétel adott a megfelelő munkához. A jövő tehát adott, ami a továbbtanulásra is vonatkozik, hiszen ezen a téren is szerződésünk van a tanintézettel.

A pénztelenség másokat is sújt

– Milyen célokkal vághat neki a mostani sorozatnak a DKSE, illetve mely csapatok esélyesek a bajnoki címre?
Alapvető célunk, hogy több szettet nyerjünk, mint a tavalyi bajnokságban. 

A hírek szerint talán ebben a szezonban néhány hasonló képességű együttes is lesz a mezőnyben, mint mi, hiszen az anyagi probléma nem csak minket sújt. 

– Így talán van reális esély arra, hogy jobban szerepeljünk, mint a tavalyi bajnokságban. A bajnoki címre esélyes az idén is a regnáló bajnok, a MÁV Előre Foxconn, valamint a Fino Kaposvár, de meglepetést okozhat a VRC Kazincbarcika, a Prestige Fitness Pénzügyőr SE és a Debreceni EAC is.

– Új névadó szponzora van az idei esztendőtől a sorozatnak. Mit jelent ez a csapatok számára?
– A bajnokság támogatója a Szerencsejáték Zrt. lett, így bízunk benne, hogy a női szakág után a férfiak is előrébb léphetnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu