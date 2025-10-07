22 perce
Pénztelenség, új helyszín és bizakodás a jobb szereplésben
Már augusztusban megkezdte a felkészülést a röplabda TippmixPro NB I Extraliga alapszakaszára a Dunaújvárosi KSE csapata, de a bajnoki rajtra csak két hét múlva lesz. A DKSE keretében csak két felnőtt játékos van, a pénztelenség okán.
Az eddig elvégzett munkáról, a tapasztalatokról Tomanóczy Tibor vezetőedzőt kérdeztük, aki többek között beszélt az átigazolásokról, a pénztelenségről és arról is, hogy új helyszínen fog játszani a DKSE ebben a szezonban. – Augusztus 18-án kezdtük meg a felkészülést, szokásos módon, napi két edzéssel. Sok fizikai munka, illetve rengeteg labdás gyakorlat szerepelt a programban. Játszottunk edzőmérkőzést a Kecskeméttel és a Dággal, valamint voltunk Regensburgban egy nemzetközi tornán, ahol több meccset is vívtunk külföldi csapatok ellen. Ez túra rendkívül hasznos volt, hiszen fiataljaink megtapasztalhatták más nemzetek röplabda kultúráját. Az U20-as bajnokság már elkezdődött, ahol az NB I-es keret zömét alkotó játékosok is szerepelnek, így ők már versenyterhelést is kapnak – kezdte a beszélgetést.
– Milyen kerettel vágnak neki a szezonnak?
– Alaposan átalakult a csapatnak az összetétele. Többen távoztak, akiket saját nevelésű fiatalokkal kell pótolni, így az utánpótláskorú játékosok mellett csupán két felnőtt röplabdázó van a keretben.
Ennek egyszerű oka van, a pénztelenség. Így nem tudunk profi vagy félprofi játékosokat foglalkoztatni. Pedig jó lenne, mivel több lehetne ebben a társaságban.
– Mikor kezdődik a bajnoki szezon az együttes számára?
– A vb miatt az alapszakasz küzdelmei csak október második felében rajtolnak. A nemzetközi szövetség addig a külföldi játékosok transzferét visszatartja, így nem indulhat el a bajnokság. Az első fordulóban október 20-án este a VRC Kazincbarcika vendégeként lépünk majd pályára. A Magyar Kupában a Debreceni EAC gárdájával sorsoltak össze minket. Az oda-visszavágós párharc első meccsét Dunaújvárosban rendezzük meg, a második felvonás pedig Debrecenben lesz. A mérkőzések időpontjairól még zajlanak az egyeztetések.
Természetesen a továbbjutás két találkozón dől el, de az erőviszonyok alapján számunkra ezúttal csak a tisztes helytállás lehet a cél.
– A jövőben új helyszínen rendezik majd a találkozókat…
– A Dunaújváros Sportcsarnoktól egyelőre elköszöntünk, de a jó kapcsolat megmaradt az üzemeltető DKKA-val. A mérkőzéseinket a jövőben a Dunaújvárosi Egyetem csarnokában fogjuk játszani, ahová várjuk szeretettel a szurkolóinkat.
Ezen a helyszínen a Magyar Röplabda Szövetség segítségével sikerült felújítani a talajt, így egy nemzetközi minőségű boritáson játszhatunk. Az U17-es korosztálytól kezdve az edzések is itt lesznek majd.
– Sikerült szintén a szövetség TAO-támogatásával egy kis konditermet is kialakítani az egyetemen, így minden feltétel adott a megfelelő munkához. A jövő tehát adott, ami a továbbtanulásra is vonatkozik, hiszen ezen a téren is szerződésünk van a tanintézettel.
A pénztelenség másokat is sújt
– Milyen célokkal vághat neki a mostani sorozatnak a DKSE, illetve mely csapatok esélyesek a bajnoki címre?
– Alapvető célunk, hogy több szettet nyerjünk, mint a tavalyi bajnokságban.
A hírek szerint talán ebben a szezonban néhány hasonló képességű együttes is lesz a mezőnyben, mint mi, hiszen az anyagi probléma nem csak minket sújt.
– Így talán van reális esély arra, hogy jobban szerepeljünk, mint a tavalyi bajnokságban. A bajnoki címre esélyes az idén is a regnáló bajnok, a MÁV Előre Foxconn, valamint a Fino Kaposvár, de meglepetést okozhat a VRC Kazincbarcika, a Prestige Fitness Pénzügyőr SE és a Debreceni EAC is.
– Új névadó szponzora van az idei esztendőtől a sorozatnak. Mit jelent ez a csapatok számára?
– A bajnokság támogatója a Szerencsejáték Zrt. lett, így bízunk benne, hogy a női szakág után a férfiak is előrébb léphetnek.