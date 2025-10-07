Pénztelenség, új helyszín és bizakodás a jobb szereplésben

Az eddig elvégzett munkáról, a tapasztalatokról Tomanóczy Tibor vezetőedzőt kérdeztük, aki többek között beszélt az átigazolásokról, a pénztelenségről és arról is, hogy új helyszínen fog játszani a DKSE ebben a szezonban. – Augusztus 18-án kezdtük meg a felkészülést, szokásos módon, napi két edzéssel. Sok fizikai munka, illetve rengeteg labdás gyakorlat szerepelt a programban. Játszottunk edzőmérkőzést a Kecskeméttel és a Dággal, valamint voltunk Regensburgban egy nemzetközi tornán, ahol több meccset is vívtunk külföldi csapatok ellen. Ez túra rendkívül hasznos volt, hiszen fiataljaink megtapasztalhatták más nemzetek röplabda kultúráját. Az U20-as bajnokság már elkezdődött, ahol az NB I-es keret zömét alkotó játékosok is szerepelnek, így ők már versenyterhelést is kapnak – kezdte a beszélgetést.

Tomanóczy Tibor vezetőedző beszélt a pénztelenségről is

Fotó: DH-archív

– Milyen kerettel vágnak neki a szezonnak?

– Alaposan átalakult a csapatnak az összetétele. Többen távoztak, akiket saját nevelésű fiatalokkal kell pótolni, így az utánpótláskorú játékosok mellett csupán két felnőtt röplabdázó van a keretben.

Ennek egyszerű oka van, a pénztelenség. Így nem tudunk profi vagy félprofi játékosokat foglalkoztatni. Pedig jó lenne, mivel több lehetne ebben a társaságban.

– Mikor kezdődik a bajnoki szezon az együttes számára?

– A vb miatt az alapszakasz küzdelmei csak október második felében rajtolnak. A nemzetközi szövetség addig a külföldi játékosok transzferét visszatartja, így nem indulhat el a bajnokság. Az első fordulóban október 20-án este a VRC Kazincbarcika vendégeként lépünk majd pályára. A Magyar Kupában a Debreceni EAC gárdájával sorsoltak össze minket. Az oda-visszavágós párharc első meccsét Dunaújvárosban rendezzük meg, a második felvonás pedig Debrecenben lesz. A mérkőzések időpontjairól még zajlanak az egyeztetések.

Természetesen a továbbjutás két találkozón dől el, de az erőviszonyok alapján számunkra ezúttal csak a tisztes helytállás lehet a cél.

– A jövőben új helyszínen rendezik majd a találkozókat…

– A Dunaújváros Sportcsarnoktól egyelőre elköszöntünk, de a jó kapcsolat megmaradt az üzemeltető DKKA-val. A mérkőzéseinket a jövőben a Dunaújvárosi Egyetem csarnokában fogjuk játszani, ahová várjuk szeretettel a szurkolóinkat.

Ezen a helyszínen a Magyar Röplabda Szövetség segítségével sikerült felújítani a talajt, így egy nemzetközi minőségű boritáson játszhatunk. Az U17-es korosztálytól kezdve az edzések is itt lesznek majd.

– Sikerült szintén a szövetség TAO-támogatásával egy kis konditermet is kialakítani az egyetemen, így minden feltétel adott a megfelelő munkához. A jövő tehát adott, ami a továbbtanulásra is vonatkozik, hiszen ezen a téren is szerződésünk van a tanintézettel.