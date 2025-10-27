Nem voltak egy súlycsoportban (galériával)

Ahogy várható volt, a dunaújvárosiak nem tudtak nagy ellenállást tanúsítani a Bajnokok Ligájában is szereplő székesfehérváriak ellen, és papírforma vereséget szenvedtek.

A rutinos székesfehérváriak ellen nem borult a papírforma

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Sima játszmák a papírforma jegyében

MÁV Előre Foxconn - Dunaújvárosi KSE 3:0 (13, 16, 9)

MÁV Előre Foxconn: Eke P., Bandi B., Péter A., Szávai, Kecskeméti, Varga P., Szentesi (liberó). Csere: Szabó V., Ambrus, Koci, Bakiri, Pesti, Karim, Takács M. (liberó).

Vezetőedző: Omar Pelillo.

Dunaújvárosi KSE: Takács M., Vadász, Németh Z., Juhász B., Kiss J., Papp T., Kaiser (liberó). Csere: Rostás, Lampert, Wachter. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

A papírformának megfelelően a találkozót három rendkívül sima játszmában a házigazdák nyerték. A vendégek a tisztes helytállást tűzték ki célul maguk elé, ami az első két játékrészben hellyel közzel sikerült is, de harmadik szettben már minimális volt az ellenállás.

Tomanóczy Tibor: – Az első szettben a fogadással voltak gondjaink, többször is megnyitottak minket a hazaiak, s emiatt olykor bizony be is ragadtunk egy-egy állásba. A második és harmadik szettben legfőképp a támadásokkal voltak problémáink, ha egy kicsit bátrabbak lennének a szélső támadóink, akkor elérhetnénk azokat a pontszámokat, amiket kitűztünk magunk elé. Nincs egy súlycsoportban a két csapat, épp ezért nem értem, hogy miért voltunk bátortalanabbak, mert pont az ilyen meccseken nincs semmi veszíteni valónk. Nem várunk csodát, de azt viszont igen, hogy mindenki hajtson, odategye magát és bátran próbálkozzon, mert csak úgy lehet előrébb lépni.

A forduló további eredményei: TFSE - Debreceni EAC 1:3 (23, -20, -23, 10), Fino Kaposvár – Vidux-Szegedi RSE 3:0 (14, 12, 16), VRC Kazincbarcika - MEAFC-Peka Bau 3:0 (25, 15, 22), Kecskeméti RC – Prestige Fitness Pénzügyőr SE 0:3 (-14, -18. -17), MAFC - Swissten Dág KSE 2:3 (21, 23, -20, -16, -9). Ebben a körben a Szolnoki RK-SC SI együttese volt szabadnapos.

Az alapszakasz állása a második fordulót követően: 1. Fino Kaposvár 6 pont, 2. VRC Kazincbarcika 6 pont, 3. Prestige Fitness Pénzügyőr SE 5 pont, 4. MAFC 4 pont, 5. MÁV Előre Foxconn 3 pont, 6. MEAFC-Peka Bau 3 pont, 7. Swissten Dág KSE 3 pont, 8. Debreceni EAC 3 pont, 9. Kecskeméti RC 2 pont, 10. TFSE 1 pont, 11. Vidux-Szegedi RSE 0 pont, 12. Szolnoki RK-SC SI 0 pont, 13. Dunaújvárosi KSE 0 pont.