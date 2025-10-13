Önvizsgálatot kell tartania mindenkinek, így nem mehet tovább

Szinte végig futott az eredmény után, és a végére teljesen szétesett koncentrációban a Dunaújvárosi Kohász a Nemzeti Kézilabda Akadémia elleni hazai találkozón, amit 27-20-ra a NEKA fiataljai nyertek meg. Ezzel a DKKA továbbra is nyeretlen a szezonban, és a három fontos meccsen – Vasas, Budaörs, NEKA – összesen egy pontot szerzett. A meccset követő értékelésekben elhangzott, önvizsgálatot kell tartani, illetve akarat nélkül nem lehet nyerni.

Zubai Gábor vezetőedző az akarati tényezőt nagyon hiányolta, önvizsgálatra is mindenkinek szüksége lesz

Fotó: DKKA/VizoPhoto

A találkozó után Zubai Gábor vezetőedző keresete a szavakat, majd azt mondta, ha ennyire nem is, de nagyon nehéz meccsre számított két dolog miatt. – Már a felkészülés során lejátszott edzőmeccsen érezhető volt az, nagyon nem fekszik nekünk a NEKA. Illetve az előző hét edzésmunkája, ahogy dolgoztunk. Számomra meglepő utolsó két nap volt, aminek meg kell vizsgálni a miértjét.

Akarat nélkül nagyon nehéz bármilyen mérkőzést megnyerni, ezt nem engedhetjük meg magunknak idegenben, de főleg hazai pályán. Úgy gondolom, akkor mutatkozik meg, mennyire számíthatunk egymásra, ha nehéz időkben is együt vagyunk. Ez most egy ilyen periódus, amiből ki kell lábalnunk.

Önvizsgálatot kell tartani

A kapus Wéninger Alexa szerint is meg kell nézni, mi történt. – Meg kell fogni egymás kezét és fel kell tenni a nehéz kérdéseket egymásnak. Mindenképpen tanulni kell ebből a vereségből és a következő héttől teljesen más mentalitással és hozzáállásal kell folytatni a munkát. Most a válogatott szünet miatt van idő rendbetenni a fejeket. Úgy kell odamenni Szombathelyre, mint aki vért ivott, mert nem engedhetjük meg, hogy olyan kép alakuljon ki rólunk, nem küzdünk.

A továbbiakban szeretnénk megmutatni a jobbik arcunkat, de mindenkinek önvizsgálatot kell tartania.

A NEKA mestere Bakó Botond éppen a Kohászból hiányolt tényezőket emelte ki sikerük titkaként: – Nehéz helyzetben mutatkozik meg egy csapat karaktere: Igazi összefogás és még nagyobb felelősségvállalás jellemezte ma a csapatot, ezért hatalmas dicséret jár. Nagyon nagy bravúr a mai sikerünk, de nem bízhatjuk el magunkat, hosszú még a bajnokság.