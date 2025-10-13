október 13., hétfő

Értékelés

28 perce

Önvizsgálatot kell tartania mindenkinek, így nem mehet tovább

Címkék#NEKA#mentalitás#bajnokság#vereség#Zubai Gábor#Dunaújvárosi Kohász#DKKA#kézilabda

Nagyon fájó vereséggel zárta szombati bajnoki mérkőzését a női kézilabda NB I-ben a DKKA csapata a NEKA ellen.

Szinte végig futott az eredmény után, és a végére teljesen szétesett koncentrációban a Dunaújvárosi Kohász a Nemzeti Kézilabda Akadémia elleni hazai találkozón, amit 27-20-ra a NEKA fiataljai nyertek meg. Ezzel a DKKA továbbra is nyeretlen a szezonban, és a három fontos meccsen – Vasas, Budaörs, NEKA – összesen egy pontot szerzett. A meccset követő értékelésekben elhangzott, önvizsgálatot kell tartani, illetve akarat nélkül nem lehet nyerni.

önvizsgálat
Zubai Gábor vezetőedző az akarati tényezőt nagyon hiányolta, önvizsgálatra is mindenkinek szüksége lesz
Fotó: DKKA/VizoPhoto

A találkozó után Zubai Gábor vezetőedző keresete a szavakat, majd azt mondta, ha ennyire nem is, de nagyon nehéz meccsre számított két dolog miatt. – Már a felkészülés során lejátszott edzőmeccsen érezhető volt az, nagyon nem fekszik nekünk a NEKA. Illetve az előző hét edzésmunkája, ahogy dolgoztunk. Számomra meglepő utolsó két nap volt, aminek meg kell vizsgálni a miértjét. 

Akarat nélkül nagyon nehéz bármilyen mérkőzést megnyerni, ezt nem engedhetjük meg magunknak idegenben, de főleg hazai pályán. Úgy gondolom, akkor mutatkozik meg, mennyire számíthatunk egymásra, ha nehéz időkben is együt vagyunk. Ez most egy ilyen periódus, amiből ki kell lábalnunk.

Önvizsgálatot kell tartani

A kapus Wéninger Alexa szerint is meg kell nézni, mi történt. – Meg kell fogni egymás kezét és fel kell tenni a nehéz kérdéseket egymásnak. Mindenképpen tanulni kell ebből a vereségből és a következő héttől teljesen más mentalitással és hozzáállásal kell folytatni a munkát. Most a válogatott szünet miatt van idő rendbetenni a fejeket. Úgy kell odamenni Szombathelyre, mint aki vért ivott, mert nem engedhetjük meg, hogy olyan kép alakuljon ki rólunk, nem küzdünk. 

A továbbiakban szeretnénk megmutatni a jobbik arcunkat, de mindenkinek önvizsgálatot kell tartania.

A NEKA mestere Bakó Botond éppen a Kohászból hiányolt tényezőket emelte ki sikerük titkaként: – Nehéz helyzetben mutatkozik meg egy csapat karaktere: Igazi összefogás és még nagyobb felelősségvállalás jellemezte ma a csapatot, ezért hatalmas dicséret jár. Nagyon nagy bravúr a mai sikerünk, de nem bízhatjuk el magunkat, hosszú még a bajnokság.

A DKKA legközelebb október 25-én a Szombathely vendége lesz.

  • Az 5. forduló további eredményei:  Budaörs - Debrecen 21-26, Vasas - Mosonmagyaróvár 23-33, Esztergom - Szombathely 36-29, Győr - Ferencváros 32-17, Kozármisleny - Vác 20-38, Alba Fehérvár - Kisvárda 23-22.

A bajnokság állása


 		 MGYDVLGKGGKP
1.Győri Audi ETO KC55001741106410
2.FTC-Rail Cargo Hungaria65011881365210
3.DVSC SCHAEFFLER55001571193810
4.MOL Esztergom6402203180238
5.Alba Fehérvár KC540112912278
6.Vác530214213756
7.Vasas SC5212139152-135
8.Motherson Mosonmagyaróvári KC520314013194
9.NEKA5203129147-184
10.Szombathelyi KKA5113133156-233
11.Kisvárda Master Good SE5104128144-162
12.DKKA5014133160-271
13.Moyra-Budaörs Handball5014107150-431
14.Kozármisleny KA5005111169-580

 

 

