4 órája
Nyolcat kaptak az Acélbikák Brassóban
Nagy különbségű vereséget szenvedett a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata a második erdélyi túráján ma este. A DAB a Brassó otthonában kapott ki 8-1-re.
A brassóiak nagy nyomás alatt tartották a dunaújvárosi kaput
Fotó: Milata Daniel-Maximilian
Régi-új játékos mutatkozott be az Acélbikáknál Pozsár Márk személyében. A 26 esztendős védő legutóbb a 2020-as és a 2021-es szezonban volt a DAB játékosa. Az elmúlt három esztendőt az Amerikai Egyesült Államokban töltötte az FPHL-ben. Azonban Pozsár érkezése is kevés volt ahhoz, hogy a DAB szorossá tegye a mérkőzést.
A DAB következő fellépése Szeredában lesz
Corona Brassó - Dunaújvárosi Acélbikák 8-1 (3-0, 0-1, 5-0)
A DAB vasárnap a Csíkszereda vendége lesz (17.30 óra).