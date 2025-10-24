Nyolcat kaptak az Acélbikák Brassóban

Régi-új játékos mutatkozott be az Acélbikáknál Pozsár Márk személyében. A 26 esztendős védő legutóbb a 2020-as és a 2021-es szezonban volt a DAB játékosa. Az elmúlt három esztendőt az Amerikai Egyesült Államokban töltötte az FPHL-ben. Azonban Pozsár érkezése is kevés volt ahhoz, hogy a DAB szorossá tegye a mérkőzést.

A DAB játékosa, Keresztes Zsombor (17) küzd a korongért Fotó: Milata Daniel-Maximilian

A DAB következő fellépése Szeredában lesz

Corona Brassó - Dunaújvárosi Acélbikák 8-1 (3-0, 0-1, 5-0)

A DAB vasárnap a Csíkszereda vendége lesz (17.30 óra).