október 24., péntek

Salamon névnap

+23
+14
Mai évfordulók
Pozsár Márk bemutatkozott

1 órája

Nyolcat kaptak az Acélbikák Brassóban

Címkék#jégkorongcsapat#Dunaújvárosi Acélbika#Brassóban

Nagy különbségű vereséget szenvedett a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata a második erdélyi túráján ma este. A DAB a Brassó otthonában kapott ki 8-1-re.

Agárdy Csaba
Nyolcat kaptak az Acélbikák Brassóban

A brassóiak nagy nyomás alatt tartották a dunaújvárosi kaput

Fotó: Milata Daniel-Maximilian

Régi-új játékos mutatkozott be az Acélbikáknál Pozsár Márk személyében. A 26 esztendős védő legutóbb a 2020-as és a 2021-es szezonban volt a DAB játékosa. Az elmúlt három esztendőt az Amerikai Egyesült Államokban töltötte az FPHL-ben. Azonban Pozsár érkezése is kevés volt ahhoz, hogy a DAB szorossá tegye a mérkőzést. 

DAB
A DAB játékosa, Keresztes Zsombor (17) küzd a korongért Fotó: Milata Daniel-Maximilian

A DAB következő fellépése Szeredában lesz

Corona Brassó - Dunaújvárosi Acélbikák 8-1 (3-0, 0-1, 5-0)

A DAB vasárnap a Csíkszereda vendége lesz (17.30 óra).

 

 

