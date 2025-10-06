Nyikos Veronika magyar bajnoki címet szerzett

Az országos bajnokságon a DKSE birkózó szakosztálya részéről Nyikos Veronika (76 kg) nem talált legyőzőre, bajnoki címet szerzett, ezzel nagy lépést tett annak érdekében, hogy az októberi U23-as vb-n ő képviselhesse Magyarországot a súlycsoportban.

A DKSE versenyzői és edzői, a kupával az aranyérmes Nyikos Veronika, mellette Miklós Mátyás és Pupp Viktória

Fotó: DKSE

Nyikos Veronika mellett Pupp Viktória és Miklós Mátyás is érmes

Miklós Mátyás szabadfogásban az 57 kg-os súlycsoportban indult és bronzérmet szerzett. Pupp Viktória (65 kg) még U20-as versenyzőként 18 évesen állt rajthoz. Tombor István vezetőedző tájékoztatása szerint az első mérkőzését tussal nyerte tatabanyai ellenfelével szemben, majd ismét kétvállas győzelemmel utasította maga mögé a kispesti birkózót. Az aranyéremért folyó küzdelemben a többszörös U20-as Európa- és világbajnok, Elekes Enikővel már nem bírt és meg kellett elégednie az ezüstéremmel.