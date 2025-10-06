október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Birkózás

1 órája

Nyikos Veronika magyar bajnoki címet szerzett

Címkék#Nyikos Veronika#u23#Miklós Mátyás#bajnokság#DKSE#Pupp Viktória#birkózás

Országos bajnokságot rendeztek az U23-as korosztályú birkózók részére kötöttfogásban, szabadfogásban és a női szakágban is. Remek sikereket értek el a DKSE fiataljai.

Gallai Péter

Az országos bajnokságon a DKSE birkózó szakosztálya részéről Nyikos Veronika (76 kg) nem talált legyőzőre, bajnoki címet szerzett, ezzel nagy lépést tett annak érdekében, hogy az októberi U23-as vb-n ő képviselhesse Magyarországot a súlycsoportban.

Nyikos Veronika
A DKSE versenyzői és edzői, a kupával az aranyérmes Nyikos Veronika, mellette Miklós Mátyás és Pupp Viktória
Fotó: DKSE

Nyikos Veronika mellett Pupp Viktória és Miklós Mátyás is érmes

Miklós Mátyás szabadfogásban az 57 kg-os súlycsoportban indult és bronzérmet szerzett. Pupp Viktória (65 kg) még U20-as versenyzőként 18 évesen állt rajthoz. Tombor István vezetőedző tájékoztatása szerint az első mérkőzését tussal nyerte tatabanyai ellenfelével szemben, majd ismét kétvállas győzelemmel utasította maga mögé a kispesti birkózót. Az aranyéremért folyó küzdelemben a többszörös U20-as Európa- és világbajnok, Elekes Enikővel már nem bírt és meg kellett elégednie az ezüstéremmel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu