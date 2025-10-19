október 19., vasárnap

Nándor névnap

Világbajnokság

2 órája

Befűtöttek nekik, a női tornászválogatott túl a vb pódiumedzésén

Címkék#gerenda#Mayer Gréta#Czifra Bettina Lili#Trenka János#talaj#Indonézia#DKSE#világbajnokság#felemáskorlát#torna

A női tornászválogatott, soraiban a DKSE két versenyzőjével, sikerrel teljesítette pódiumedzését a világbajnokságon Jakartában. A korábban hideg csarnok problémját már sikerült megoldani.

Gallai Péter

A magyar női tornászválogatott hétfőn este utazott el Indonéziába, az esemény színhelyére, az idei torna világbajnokságon idén csak egyéni verseny lesz, csapatban nem mérik össze tudásukat a válogatottak. A megérkezés után több problémával szembesültek a csapatok. – A szállás és az étkezés rendben van, sőt, az ellátás kifejezetten jó. A transzfer az első napokban akadozott, de később már sokkal olajozottabban ment minden. A csarnokban viszont kimondottan hideg volt, több ország versenyzői és bírói is panaszkodtak, a szervezők ígérték, hogy javítanak a helyzeten – számolt be korábban Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) főtitkára a szervezet honlapján.

női tornászválogatott
A pódiumedzésen márt túl van a női tornászválogatott, soraiban két dunaújvárosi versenyzővel
Fotó: Magyar Torna Szövetség

Aztán a menetend szerint szombaton a női pódiumedzésen is túl voltak a magyar lányok, a csapatban két DKSE indulóval, Mayer Grétával és Czifra Lilivel. A válogatott szakmai stábjában pedig edzőjük, Trenka János is ott van.

– Összességében jól sikerült mindenkinek az edzés, kisebb pontatlanságok ilyenkor mindig előfordulnak. A pódiumedzésnek azonban éppen az a célja, hogy az egyes gyakorlatoknál a finomhangolásokat el lehessen végezni – fogalmazott Altorjai.

A főtitkár hozzátette, a csarnok hőmérséklete már megfelelő, csupán a bemelegítő teremben maradt kissé hűvös a levegő. Közben az indonéziai magyar nagykövetség is felvette a kapcsolatot a csapattal, és várhatóan kilátogat a versenyre is.

A női tornászválogatott tagjai így indulnak

Székely Zója és Mayer Gréta egyéni összetettben versenyeznek, Czifra Bettina Lili felemáskorláton és gerendán, míg Péter Sára ugráson és talajon mutathatja be gyakorlatait.

A jakartai világbajnokságon 86 nemzet 501 tornásza vesz részt.

A högyek selejtezője október 21-én kezdődik, a magyarok a 10. csoportban kaptak helyet. Nemzeti ünnepünkön, október 23-án rendezik a női egyéni összetett döntőt, majd 24-én a szerenkénti finálék során a női ugrás és felemáskorlát számokat. 25-én a női gerenda és talaj következik.

 

