29 perce
Nem semmi, amit ezek a gyerekek csináltak
Ismét eredményesen szerepeltek egy több korosztályt érintő utánpótlás versenyen a DKSE és fiókszaksztályainak fiatal birkózói.
Nagykanizsán rendezték meg az U10, U11, U13 szabadfogású nyugat-magyarországi régiós kupát versenyt, melyen DKSE és fiókszakosztályai, a Gurics György BDSE és az Enying VSE fiatal birkózói nagy létszámmal vettek részt. A szeptemberi kötöttfogású versenyen elért szép eredményeket sikerült túlszárnyalni, rengeteg érmet szereztek a versenyzők. Többen kiemelkedő birkózást mutattak be. A Gurics U11-es versenyzői egy korosztállyal feljebb is megállták a helyüket és az idősebbek között is érmeket szereztek, ami nem semmi tőlük.
Ez a verseny jó felmérő volt az október 18-án megrendezésre kerülő U10, U11-es diákolimpiai országos döntő előtt, ahol nem titkolt cél, hogy több érmet és pontszerző helyet várnak a fiúktól. A felkészítő edző Fehér Krisztián, Kiss Károly, Telekné László Csilla, Sipos Zsolt, Piros Tibor volt.
A DKSE eredményei
U11 korcsoport
46 kg: 3. Kovács Bene Árpád
U13 korcsoport
38 kg: 3. Katona Kristóf
42 kg: 1. Kovácsik Nimród
42 kg: 2. Telek Emma
63 kg: 5. Utassy Lilla
63 kg: 2. Hegedűs Alex
76 kg: 1. Szloboda Lóránt
85 kg: 3. Kéri Dániel
A Gurics György BDSE eredményei
U10
32 kg: 3. Plézer Patrik
32 kg: 2. Vinzellér Zsombor
46 kg: 4. Jásper Richárd
58 kg: 1. Horváth Ármin
+62 kg: 2. Éva Félix Botond
U11
32 kg: 4. Visnyei Zoltán
38 kg: 1. Szélpál-Stadler Benett
38 kg: 3. Hir Tamás
42 kg: 3. Szalona Mihály
50 kg: 3. Kollányi Zoltán
54 kg: 3. Bayerle-Berecz Levente
58 kg: 5. Drapos Noémi
69 kg: 3. Tausz Lívia Eszter
U13
32 kg: 2. Visnyei Zoltán
38 kg: Várnagy Ákos kiesett
38 kg: 2. Hir Tamás
38 kg: 3. Szélpál-Stadler Benett
42 kg: Szalona Mihály kiesett
58 kg: Csepreghy Péter kiesett
63 kg: Fenninger Markus kiesett
Az Enying VSE eredményei
U11
+69 kg: 2. Pálfalvi Csaba
32 kg: 5. Erdősi Krisztofer
U13
76 kg: 3. Pálfalvi Csaba
32 kg: 5. Erdősi Krisztofer