Nem semmi, amit ezek a gyerekek csináltak

Nagykanizsán rendezték meg az U10, U11, U13 szabadfogású nyugat-magyarországi régiós kupát versenyt, melyen DKSE és fiókszakosztályai, a Gurics György BDSE és az Enying VSE fiatal birkózói nagy létszámmal vettek részt. A szeptemberi kötöttfogású versenyen elért szép eredményeket sikerült túlszárnyalni, rengeteg érmet szereztek a versenyzők. Többen kiemelkedő birkózást mutattak be. A Gurics U11-es versenyzői egy korosztállyal feljebb is megállták a helyüket és az idősebbek között is érmeket szereztek, ami nem semmi tőlük.

A Gurics versenyzői az idősebbek között is helytálltak, nem semmi teljesítmény

Fotó: DKSE

Ez a verseny jó felmérő volt az október 18-án megrendezésre kerülő U10, U11-es diákolimpiai országos döntő előtt, ahol nem titkolt cél, hogy több érmet és pontszerző helyet várnak a fiúktól. A felkészítő edző Fehér Krisztián, Kiss Károly, Telekné László Csilla, Sipos Zsolt, Piros Tibor volt.

A DKSE eredményei

U11 korcsoport

46 kg: 3. Kovács Bene Árpád

U13 korcsoport

38 kg: 3. Katona Kristóf

42 kg: 1. Kovácsik Nimród

42 kg: 2. Telek Emma

63 kg: 5. Utassy Lilla

63 kg: 2. Hegedűs Alex

76 kg: 1. Szloboda Lóránt

85 kg: 3. Kéri Dániel

Fotó: DKSE

A Gurics György BDSE eredményei

U10

32 kg: 3. Plézer Patrik

32 kg: 2. Vinzellér Zsombor

46 kg: 4. Jásper Richárd

58 kg: 1. Horváth Ármin

+62 kg: 2. Éva Félix Botond

U11

32 kg: 4. Visnyei Zoltán

38 kg: 1. Szélpál-Stadler Benett

38 kg: 3. Hir Tamás

42 kg: 3. Szalona Mihály

50 kg: 3. Kollányi Zoltán

54 kg: 3. Bayerle-Berecz Levente

58 kg: 5. Drapos Noémi

69 kg: 3. Tausz Lívia Eszter

U13

32 kg: 2. Visnyei Zoltán

38 kg: Várnagy Ákos kiesett

38 kg: 2. Hir Tamás

38 kg: 3. Szélpál-Stadler Benett

42 kg: Szalona Mihály kiesett

58 kg: Csepreghy Péter kiesett

63 kg: Fenninger Markus kiesett

Az Enying VSE eredményei

U11

+69 kg: 2. Pálfalvi Csaba

32 kg: 5. Erdősi Krisztofer

U13

76 kg: 3. Pálfalvi Csaba

32 kg: 5. Erdősi Krisztofer