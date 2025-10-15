október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szőnyegen

2 órája

Nem semmi, amit ezek a gyerekek csináltak

Címkék#verseny#Gurics György BDSE#Enying VSE#DKSE#birkózás

Ismét eredményesen szerepeltek egy több korosztályt érintő utánpótlás versenyen a DKSE és fiókszaksztályainak fiatal birkózói.

Gallai Péter

Nagykanizsán rendezték meg az U10, U11, U13 szabadfogású nyugat-magyarországi régiós kupát versenyt, melyen DKSE és fiókszakosztályai, a Gurics György BDSE és az Enying VSE fiatal birkózói nagy létszámmal vettek részt. A szeptemberi kötöttfogású versenyen elért szép eredményeket sikerült túlszárnyalni, rengeteg érmet szereztek a versenyzők. Többen kiemelkedő birkózást mutattak be. A Gurics U11-es versenyzői egy korosztállyal feljebb is megállták a helyüket és az idősebbek között is érmeket szereztek, ami nem semmi tőlük.

nem semmi
A Gurics versenyzői az idősebbek között is helytálltak, nem semmi teljesítmény
Fotó: DKSE

Ez a verseny jó felmérő volt az október 18-án megrendezésre kerülő U10, U11-es diákolimpiai országos döntő előtt, ahol nem titkolt cél, hogy több érmet és pontszerző helyet várnak a fiúktól. A felkészítő edző Fehér Krisztián, Kiss Károly, Telekné László Csilla, Sipos Zsolt, Piros Tibor volt.

A DKSE eredményei

U11 korcsoport
46 kg: 3. Kovács Bene Árpád

U13 korcsoport
38 kg: 3. Katona Kristóf
42 kg: 1. Kovácsik Nimród
42 kg: 2. Telek Emma
63 kg: 5. Utassy Lilla
63 kg: 2. Hegedűs Alex
76 kg: 1. Szloboda Lóránt
85 kg: 3. Kéri Dániel

Fotó: DKSE

A Gurics György BDSE eredményei

U10
32 kg: 3. Plézer Patrik
32 kg: 2. Vinzellér Zsombor
46 kg: 4. Jásper Richárd
58 kg: 1. Horváth Ármin
+62 kg: 2. Éva Félix Botond

U11
32 kg: 4. Visnyei Zoltán
38 kg: 1. Szélpál-Stadler Benett
38 kg: 3. Hir Tamás
42 kg: 3. Szalona Mihály
50 kg: 3. Kollányi Zoltán
54 kg: 3. Bayerle-Berecz Levente
58 kg: 5. Drapos Noémi
69 kg: 3. Tausz Lívia Eszter

U13
32 kg: 2. Visnyei Zoltán
38 kg: Várnagy Ákos kiesett
38 kg: 2. Hir Tamás
38 kg: 3. Szélpál-Stadler Benett
42 kg: Szalona Mihály kiesett 
58 kg: Csepreghy Péter kiesett
63 kg: Fenninger Markus kiesett

Az Enying VSE eredményei

U11
+69 kg: 2. Pálfalvi Csaba
32 kg: 5. Erdősi Krisztofer

U13
76 kg: 3. Pálfalvi Csaba
32 kg: 5. Erdősi Krisztofer

Fotó: DKSE

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu