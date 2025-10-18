Újpesten vendégeskedtek 9 órája

Nem könnyű állandóan idegenben

Újpesten folytatta menetelését a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata az Erste Ligában. A bajnokság kezdete óta a DAB idegenben játszik, mivel a Dunaújvárosi Jégcsarnok felújítás alatt áll. Nem könnyű így a pontszerzés.

Az első középkezdés után eldőlt, ezúttal nem a dunaújvárosiak nyernek Fotó: UTE / Vörös Dávid

A DAB két mérkőzést játszott, pénteken Miskolcon, szombaton pedig Újpesten. Az Acélbikák híveinek nem volt túl eredményes ez a két nap, mivel a DAB nem szerzett pontot. UTE - Dunaújvárosi Acélbikák 6-1 (2-0, 3-0, 1-1)

