Nem adták meg könnyen magukat a dunaújvárosiak – galériával

A röplabda bajnokságban tavaly bronzérmes borsodiak az idén is sokkal erősebb játékoskerettel rendelkeznek, így a három bajnoki pont sorsa nem igazán volt kérdéses. Az újvárosiak az első mérkőzésen csak egy-egy rövid időszakra tudták szorossá tenni a küzdelmet. A házigazdák alig egy óra alatt lezárták az összecsapást, de nem adták meg magukat könnyen a fiatalok.

Fotó: VRCK/Gálik Zsombor

VRC Kazincbarcika – DKSE 3:0 (11, 8, 12)

DKSE: Juhász B., Papp T., Németh Z., Vadász, Takács M., Kiss J., Kaiser (liberó). Csere: Borgatti, Rostás, Wachter. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

