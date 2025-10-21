október 21., kedd

Röplabda

1 órája

Nem adták meg könnyen magukat a dunaújvárosiak – galériával

Címkék#röplabda#bajnokságban#vereség#VRC Kazincbarcika#DKSE

Megkezdődött a 2025/2026. évi röplabda TippmixPro NB I Extraliga alapszakasza. A DKSE csapata hétfőn a VRC Kazincbarcika vendégeként vereséggel kezdett, de nem adták meg magukat könnyen a dunaújvárosiak.

Gróf András
Nem adták meg könnyen magukat a dunaújvárosiak – galériával

Fotó: VRCK/Gálik Zsombor

A röplabda bajnokságban tavaly bronzérmes borsodiak az idén is sokkal erősebb játékoskerettel rendelkeznek, így a három bajnoki pont sorsa nem igazán volt kérdéses. Az újvárosiak az első mérkőzésen csak egy-egy rövid időszakra tudták szorossá tenni a küzdelmet. A házigazdák alig egy óra alatt lezárták az összecsapást, de nem adták meg magukat könnyen a fiatalok.

nem adták meg magukat könnyen
Fotó: VRCK/Gálik Zsombor

VRC Kazincbarcika – DKSE 3:0 (11, 8, 12)
DKSE: Juhász B., Papp T., Németh Z., Vadász, Takács M., Kiss J., Kaiser (liberó). Csere: Borgatti, Rostás, Wachter. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Képgaléria

VRC Kazincbarcika - DKSE röplabda Extraliga mérkőzés

Fotók: VRCK/Gálik Zsombor

Toronyai Miklós a Kazincbarcika edzője: – Gratulálok a csapatnak, megvan az első győzelem. Az érződött, hogy a két csapat nem ugyanazokért a célokért fog idén küzdeni, de örülök, hogy a koncentrációnk annak ellenére sem lankadt, hogy elég sokat cseréltünk. 

Minden jót kívánok a dunaújvárosiaknak.

Nem adták meg magukat könnyen

Tomanóczy Tibor: – Tudtuk, hogy nem mi vagyunk a találkozó esélyesei.

Ennek ellenére nem adtuk könnyen meg magunkat.

– Több látványos labdamenetet is sikerült játszanunk.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
