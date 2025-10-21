1 órája
Nem adták meg könnyen magukat a dunaújvárosiak – galériával
Megkezdődött a 2025/2026. évi röplabda TippmixPro NB I Extraliga alapszakasza. A DKSE csapata hétfőn a VRC Kazincbarcika vendégeként vereséggel kezdett, de nem adták meg magukat könnyen a dunaújvárosiak.
Fotó: VRCK/Gálik Zsombor
A röplabda bajnokságban tavaly bronzérmes borsodiak az idén is sokkal erősebb játékoskerettel rendelkeznek, így a három bajnoki pont sorsa nem igazán volt kérdéses. Az újvárosiak az első mérkőzésen csak egy-egy rövid időszakra tudták szorossá tenni a küzdelmet. A házigazdák alig egy óra alatt lezárták az összecsapást, de nem adták meg magukat könnyen a fiatalok.
VRC Kazincbarcika – DKSE 3:0 (11, 8, 12)
DKSE: Juhász B., Papp T., Németh Z., Vadász, Takács M., Kiss J., Kaiser (liberó). Csere: Borgatti, Rostás, Wachter. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.
VRC Kazincbarcika - DKSE röplabda Extraliga mérkőzésFotók: VRCK/Gálik Zsombor
Toronyai Miklós a Kazincbarcika edzője: – Gratulálok a csapatnak, megvan az első győzelem. Az érződött, hogy a két csapat nem ugyanazokért a célokért fog idén küzdeni, de örülök, hogy a koncentrációnk annak ellenére sem lankadt, hogy elég sokat cseréltünk.
Minden jót kívánok a dunaújvárosiaknak.
Tomanóczy Tibor: – Tudtuk, hogy nem mi vagyunk a találkozó esélyesei.
Ennek ellenére nem adtuk könnyen meg magunkat.
– Több látványos labdamenetet is sikerült játszanunk.