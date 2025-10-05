Sikerült a nulláról felépíteni szülőfalujában egy igazi fociklubot, most távozik az elnök

Szeptember közepén lejárt a korábbi nagyvenyimi elnök Gászler Ferenc öt éves megbízatása, melyet nem akart hosszabbítani. Elköszönésével visszaemlékezett a klub eltelt időszakára, melyet a csapat közösségi oldalán osztott meg. A szeptember 22-ei bejegyzésében az alábbiak olvashatóak.

Gászler Ferenc öt sikeres futball év után adta át a stafétabotot

Foto: Nagyvenyim FC

Nagyvenyimen a nulláról kezdték

„Kedves Nagyvenyimi Focipálya! Hivatalosan is véget ért az 5 éves elnöki megbízatásom az egyesületnél. Oly sok örömöt, bulit és boldog pillanatot köszönhetek Neked amit lehetetlen lenne leírni vagy összefoglalni. Születésnapok, spontán összejövetelek, meccs utáni partik, évzárók, nyári táborok, halloween bulik, országos Tizenegyesrúgó bajnokság… sorolhatnám egy napon át!

Barátságok, életre szóló emberi kapcsolatok. Ha ez az öltöző mesélni tudna... !

Emlékezetes pillanatok az öt évből: Légrádi Feri bácsi tiszteletére a pálya átnevezése, vagy amikor Magyarország legjobbjai jártak nálunk. Kétszer az Újpest legendái, egyszer pedig a Dárdai Team tette tiszteletét a pályánkon! Ért boldogság, szomorúság, öröm, szerelem, csalódás, vereség, fájdalom, győzelem, harc, siker, bánat és minden. Például az öltözőben tudtam meg egy telefonhívásból, hogy apa elment az égi lelátókra és ugyanott ünnepeltem a bajnoki címet. Egyszer fent, egyszer lent – tartja a mondás.