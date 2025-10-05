52 perce
Sikerült a nulláról felépíteni szülőfalujában egy igazi fociklubot, most távozik az elnök
Az elnökváltással új korszak kezdődik. A nagyvenyimi futball életében újabb fontos állomáshoz érkezett a csapat.
Szeptember közepén lejárt a korábbi nagyvenyimi elnök Gászler Ferenc öt éves megbízatása, melyet nem akart hosszabbítani. Elköszönésével visszaemlékezett a klub eltelt időszakára, melyet a csapat közösségi oldalán osztott meg. A szeptember 22-ei bejegyzésében az alábbiak olvashatóak.
Nagyvenyimen a nulláról kezdték
„Kedves Nagyvenyimi Focipálya! Hivatalosan is véget ért az 5 éves elnöki megbízatásom az egyesületnél. Oly sok örömöt, bulit és boldog pillanatot köszönhetek Neked amit lehetetlen lenne leírni vagy összefoglalni. Születésnapok, spontán összejövetelek, meccs utáni partik, évzárók, nyári táborok, halloween bulik, országos Tizenegyesrúgó bajnokság… sorolhatnám egy napon át!
Barátságok, életre szóló emberi kapcsolatok. Ha ez az öltöző mesélni tudna... !
Emlékezetes pillanatok az öt évből: Légrádi Feri bácsi tiszteletére a pálya átnevezése, vagy amikor Magyarország legjobbjai jártak nálunk. Kétszer az Újpest legendái, egyszer pedig a Dárdai Team tette tiszteletét a pályánkon! Ért boldogság, szomorúság, öröm, szerelem, csalódás, vereség, fájdalom, győzelem, harc, siker, bánat és minden. Például az öltözőben tudtam meg egy telefonhívásból, hogy apa elment az égi lelátókra és ugyanott ünnepeltem a bajnoki címet. Egyszer fent, egyszer lent – tartja a mondás.
De jó kezekbe került a folytatás, nyomjátok tovább! Mindent bele Szabó Csaba barátom! Életem egyik nagy álma teljesült, hiszen sikerült a nulláról felépíteni a szülőfalumban egy igazi fociklubot! Köszönöm barátaim!
Nagyvenyim FC öt éve képekbenFotók: Horáth László
A folytatásban az új elnöki szerepet Szabó Csaba vállalta el, aki terveiről, illetve a futballsporthoz fűződő kapcsolatáról beszélt lapunknak.
– Amióta az eszemet tudom mindig imádtam sporteseményeket látogatni. Dunaújvárosi gyökerekkel rendelkezem. Legelőször talán jégkorong meccsre vitt édesapám, majd kézilabda és foci volt terítéken. Gászler Ferit régóta ismerem, anno még riválisként mérkőztünk meg egymás ellen kispályás focin.
Belátom, nekem a csapat körüli ügyintézés mindig jobban ment, mint a foci. Hat éve költöztünk Nagyvenyimre a családommal. A fiam itt kezdett focizni az akkor induló utánpótlás csapatban.
– Nagyon jó szülői közösség alakult ki. A felnőtt csapat meccseire is együtt jártunk a szülőkkel és követtük a csapatot az idegenbeli meccsekre is. Sok ismerős arc volt már abban az időkben is a csapatban. Amikor Feri 2024 végén megemlítette, hogy szívesen „bízná rám" az egyesületet, nem gondolkodtam sokáig.
A tervekről így beszélt: – Az előző szezon után egyértelműen a dobogó a cél, annak is minél magasabb foka! Látva az első néhány forduló eredményeit, nem lesz unalmas szezonunk. Az elnökváltás hosszadalmas procedúra, melyben folyamatban van a papírmunka. Érdemes hosszabb távra tervezni, hiszen sok a tennivaló. Mindig kutatom az új lehetőségeket, de nem könnyű a helyzetünk. Kis egyesület vagyunk, viszont annál nagyobb álmaink vannak.
Szeretnénk ha a nálunk focizó gyerekek és persze az U19 és a felnőtt csapat tagjai is a lehető legjobb körülmények között készülhetnének a soron következő mérkőzésre, Bozsik fesztiválra.
– A gyerekekkel U7, U9, U11 és U13 korosztályban versenyzünk idén. Öt éves kortól várunk minden mozogni vágyó gyerkőcöt! Ezúton is szeretném megköszönni a sok segítséget, amit a szülőktől kapok, valamint külön szeretném megköszönni Gászler Ferencnek az eddigi munkáját, hiszen nélküle nem beszélhetnénk nagyvenyimi utánpótlás csapatokról és a felnőtt csapat sem lenne ilyen összetartó brigád! Hajrá Nagyvenyim!
