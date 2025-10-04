október 4., szombat

Labdarúgás

26 perce

Nagy csata lesz, a dunaújvárosi sikert nem fogják ingyen adni

Az NB III dél-nyugati csoport tizedik fordulójában a Dunaújváros FC labdarúgócsapata rangadót játszik. A Kaposvári Rákóczi FC elleni idegenbeli összecsapás vasárnap 13 órakor kezdődik.

Gallai Péter
Nagy csata lesz, a dunaújvárosi sikert nem fogják ingyen adni

Nagy csatába mennek a fiúk

Fotó: Horváth László

A Kaposvári Rákóczi az aktuális bajnoki tabella harmadik helyén állnak, míg az újvárosiak két ponttal lemaradva a negyedikek. A kaposváriak az eddigi kilenc mérkőzésükből hetet megnyertek és két alkalommal vesztesen hagyták el a játékteret. A vendégek őszi mérlege öt győzelem, valamint négy döntetlen. A múlt héten a Pécs otthonában kaptak ki 1-0-ra. Ám ehhez az is kellett, hogy a játékvezető az ötvenedik percben kiállítsa a kapusukat. A hálóőr így természetesen nem szerepelhet a vasárnapi találkozón. A zöld-fehérek keretét néhány rutinos játékos mellett elsősorban fiatalok alkotják. Harcos, sokat futó csapatuk van, akik az utolsó bírói sípszóig küzdenek, nagy csata lesz ellenük a meccs.

nagy csata
Reméljük, Gróf András csapata továbbra sem talál legyőzőre, bár nagy csata vár rájuk
Fotó: Horváth László

Nagy csata lesz, akár egy villanás dönthet majd

A Dunaújváros FC az előző körben magabiztos győzelmet aratott hazai pályán a Siófok ellen. Ezúttal minden bizonnyal sokkal nehezebb dolguk lesz Bata Kristóféknak, akik eddig egyedüliként veretlenek a labdarúgó bajnokságban. Az eddig eredményesen szereplő két együttes rangadója nagy küzdelmet ígér, amelyben egy-egy villanás dönthet. A DFC keretébe visszakerül Szepessy, aki letöltötte egy mérkőzésre szóló eltiltását. Sérülés miatt Kis és Vörös továbbra sem bevethető, Joó játéka kérdéses.

  • A forduló további párosítása: Szekszárd - MTK II, Majos - Pécsi MFC, Balatonlelle - Pénzügyőr, Nagykanizsa - Paksi FC II, Iváncsa - Érd, PTE-PEAC - Dombóvár, Siófok - FTC II.

 

