Mezey Györgyöt gyászolja a labdarúgó társadalom és az ország

A szerbiai Topolyán született szakember haláláról szerdán reggel számolt be a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). Mezey György 1982-ben kapott mesteredzői elismerést, majd 1986-ban kijutott a magyar labdarúgó-válogatottal a mexikói világbajnokságra – ahol Egervári Sándor is stábjának tagja volt pályaedzőként –, a nemzeti csapat azóta sem járt a világeseményen. A szakember - aki számos magyar klubot is irányított edzői pályafutása során - az MLSZ-től 2020-ban Életműdíjat kapott. Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

Mezey György nyolcvannégy éves volt

Fotó: MTI/Földi Imre

A Duneferr bajnokcsapatának vezetőedzője stábjának tagja volt, ott volt a vb-n is

Májusban volt 25 éve, hogy a Dunaferr labdarúgócsapata történelmet írva, megszerezte a bajnoki címet, miután Orosz kettő, Zavad­szky és Nicsenko egy-egy góljával 4–1-es sikert arattak a címvédő MTK otthonában. A dunaújvárosi sikercsapatot az az Egervári Sándor irányította, aki idén nyáron ünnepelte 75. születésnapját. Egervári együtt dolgozott korábban Mezey Györggyel is.

Miután Egervári 1981-ben befejezte játékos pályafutását, az átállásra azonban nem kellett sokat várnia, mivel néhány nappal később már Mezey György pályaedzőjeként dolgozott az MTK-nál.

A vezetőedzőt 1983-ban kinevezték szövetségi kapitánynak, aki Egervárit kérte fel segítőjének, és 1986-ig együtt dolgoztak.

A magyar válogatott eddigi utolsó világbajnoki szereplése, az 1986-os mexikói torna előtt a selejtezőben Hollandia, Ausztria és Ciprus megelőzésével csoportgyőztesként kvalifikált a vb-re, amelyen azonban a Szovjetuniótól 6-0-ra, Franciaországtól 3-0-ra kapott ki. A két súlyos vereség mellett a Kanada elleni 2-0-s győzelem nem sokat ért, a válogatott nem jutott tovább a csoportkörből, az idő előtt befejeződő torna után pedig a szövetségi kapitánnyal együtt a pályaedző is távozott.

Egervári egy hónapja még vendégül látta, súlyos betegségéről nem akart beszélni

A Bors írt arról szerdán, hogy Egervári Sándor egy hónappal ezelőtt Pomázon látta vendégül dr. Mezey Györgyöt.

Súlyos, visszafordíthatatlan betegségéről pomázi házamban sem kívánt bővebben beszélni, azt méltósággal viselte. Kedden éjjel otthonában, szerettei körében aludt el végleg.

– Óriási formátumú szakember volt, akivel együtt futballoztam a Bp. Spartacusban, edzőm volt az MTK-nál, majd pályaedzőként dolgozhattam vele a válogatottnál. Az UEFA szakmai bizottságánál is fáradozott, örökre beírta a nevét a labdarúgó-sportba, melynek egyfajta iránytűjének számított. Köszönöm neki, hogy istápolt – fogalmazott a Borsnak Egervári Sándor.