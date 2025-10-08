1 órája
Mezey Györgyöt gyászolja a labdarúgó társadalom és az ország
Nyolcvannégy éves korában szerdán hajnalban elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Mezey György volt a Videoton első bajnokcsapatának edzője, és korábban Dunaújvárosban tevékenykedő szakemberek is dolgoztak vele.
A szerbiai Topolyán született szakember haláláról szerdán reggel számolt be a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). Mezey György 1982-ben kapott mesteredzői elismerést, majd 1986-ban kijutott a magyar labdarúgó-válogatottal a mexikói világbajnokságra – ahol Egervári Sándor is stábjának tagja volt pályaedzőként –, a nemzeti csapat azóta sem járt a világeseményen. A szakember - aki számos magyar klubot is irányított edzői pályafutása során - az MLSZ-től 2020-ban Életműdíjat kapott. Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.
A Duneferr bajnokcsapatának vezetőedzője stábjának tagja volt, ott volt a vb-n is
Májusban volt 25 éve, hogy a Dunaferr labdarúgócsapata történelmet írva, megszerezte a bajnoki címet, miután Orosz kettő, Zavadszky és Nicsenko egy-egy góljával 4–1-es sikert arattak a címvédő MTK otthonában. A dunaújvárosi sikercsapatot az az Egervári Sándor irányította, aki idén nyáron ünnepelte 75. születésnapját. Egervári együtt dolgozott korábban Mezey Györggyel is.
Miután Egervári 1981-ben befejezte játékos pályafutását, az átállásra azonban nem kellett sokat várnia, mivel néhány nappal később már Mezey György pályaedzőjeként dolgozott az MTK-nál.
A vezetőedzőt 1983-ban kinevezték szövetségi kapitánynak, aki Egervárit kérte fel segítőjének, és 1986-ig együtt dolgoztak.
A magyar válogatott eddigi utolsó világbajnoki szereplése, az 1986-os mexikói torna előtt a selejtezőben Hollandia, Ausztria és Ciprus megelőzésével csoportgyőztesként kvalifikált a vb-re, amelyen azonban a Szovjetuniótól 6-0-ra, Franciaországtól 3-0-ra kapott ki. A két súlyos vereség mellett a Kanada elleni 2-0-s győzelem nem sokat ért, a válogatott nem jutott tovább a csoportkörből, az idő előtt befejeződő torna után pedig a szövetségi kapitánnyal együtt a pályaedző is távozott.
Egervári egy hónapja még vendégül látta, súlyos betegségéről nem akart beszélni
A Bors írt arról szerdán, hogy Egervári Sándor egy hónappal ezelőtt Pomázon látta vendégül dr. Mezey Györgyöt.
Súlyos, visszafordíthatatlan betegségéről pomázi házamban sem kívánt bővebben beszélni, azt méltósággal viselte. Kedden éjjel otthonában, szerettei körében aludt el végleg.
– Óriási formátumú szakember volt, akivel együtt futballoztam a Bp. Spartacusban, edzőm volt az MTK-nál, majd pályaedzőként dolgozhattam vele a válogatottnál. Az UEFA szakmai bizottságánál is fáradozott, örökre beírta a nevét a labdarúgó-sportba, melynek egyfajta iránytűjének számított. Köszönöm neki, hogy istápolt – fogalmazott a Borsnak Egervári Sándor.
A Dunaferrel történelmet írt, 75 éves lett Egervári Sándor
Tajti József is együtt dolgozott vele a nemzeti csapatnál
Idén júliusban számoltunk be arról, hogy életének 82. évében elhunyt Tajti József. A korábbi élvonalbeli labdarúgó és edző irányította a Dunaferr együttesét is. Edzőként dolgozott a kispestiek utánpótlásában, majd utánpótlás szövetségi edző lett, 1984 és 1986 között pedig Mezey György stábjának is tagja volt, ott volt a magyar válogatottal a mexikói világbajnokságon is. 1993 és 1996-ig aztán az NB II-ben szereplő Dunaferr SE vezetőedzőjeként tevékenykedett. 1996-ban visszatért az utánpótlás-neveléshez, egy esztendőt még Dunaújvárosban dolgozott.
A dunaújvárosi bajnokcsapat kapusedzője Mezeyvel is aranyérmet ünnepelhetett
Szintén voltak közös sikerei Mezey Györggyel Pálinkás András kapusedzőnek, aki egy évvel Egervári Sándor és Kenyeres Imre előtt érkezett Dunaújvárosba, Varga Zoltán hívó szavára mondott igent 1998 nyarán. Karrierjének legszebb időszaka volt az újvárosi négy év az ezredfordulón, közte a huszonöt évvel ezelőtt megszerzett bajnoki cím a Dunaferr labdarúgócsapatával.
Pálinkás kapusedzőként háromszoros aranyérmes, kétszer a kispestiekkel szerzett aranyat, előbb Both József, majd Mezey György dirigálta az együttest.
Egy korább interjúban így beszélt erről: – Dunaújváros előtt Érden dolgoztam, Kozma Mihály pályaedzőjeként a második vonalban, majd Varga Zoltán invitálására érkeztem Fejérbe, egy évvel később jöttek Egerváriék az MTK-ból. Sanyi nem volt ismeretlen, előzőleg, a kilencvenes évek elején dolgoztunk közösen Kispesten, bajnokok lettünk, Mezey György volt a vezetőedző, valamint előzőleg Both Józseffel is aranyat nyertünk.
Bicskei Bertalan félévkor távozott, Both–Kenyeres–Pálinkás volt a szakmai stáb, aztán érkezett Mezey, vele szintén első helyen zártunk.
– A BEK-ben az olasz bajnok Sampdoriát kis híján kiütöttük 1991 őszén. Itthon 2–1-re nyertünk, Genovában 3–2-re kikaptunk. A végjátékban Csábi bedobása után román csatárunk, Adi Negrau egyedül fejelt az ötösön, a kapus, Gianluca Pagliuca a rövid kapufánál állt, centerünk a hosszú sarokra csúsztatott, én ugrottam fel a kispadon, hogy gól, ott vagyunk a főtáblán, ám a kapus elképesztő bravúrral odaért. Addig nem ismerték, utána lett válogatott, közel negyvenszer szerepelt a Squadra Azzurrában.
Pálinkás András: nem pusztán tudtak, szerettek is futballozniEgy évvel Egervári Sándor és Kenyeres Imre előtt érkezett Dunaújvárosba, Varga Zoltán hívó szavára mondott igent 1998 nyarán a kapusedző, Pálinkás András.
Első sikerére vezette a Videotont Mezey György
A Videoton első bajnokcsapatának vezetőedzője Mezey György volt, akitől Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is elbúcsúzott – számolt be róla társoldalunk, a feol.hu. A mestert Székesfehérvár díszpolgárának is megválasztották, aki 2007 és 2011 között felelt a szakmai munkáért a Videotonnál, amellyel a 2009-2010-es idényben ezüstöt, egy évvel később történelmi bajnoki címet szerzett. A portál képgalériát is összeállított pályafutása emlékezetes pillanataiból, amit itt nézhetnek meg.
A miniszterelnök is búcsúzik
Orbán Viktor miniszterelnök, a Puskás Akadémia alapítója is gyászolja Mezey Györgyöt, aki az akadémia első szakmai igazgatója volt.