Csak egy félidő

1 órája

Vereség egy év veretlenség után

Az NB III Dél-Nyugati csoport tizenharmadik fordulójában a Dunaújváros FC labdarúgócsapata vasárnap hazai környezetben lépett pályára. A Pécsi MFC elleni összecsapást a vendégek nyerték, megszakítva ezzel a házigazdák tizenkét mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozatát.

Duol.hu
Vereség egy év veretlenség után

A dunaújvárosi szurkolóknak ezúttal nem volt sok okuk az örömre

Fotó: Horváth László

Két egykor az első osztályban is élcsapatnak számító alakulat mérte össze az erejét. Ezúttal a pécsiek bizonyultak jobbnak, megszakítva a DFC veretlenségi sorozatát. 

megszakítva
A pécsiek három gólt lőttek a DFC kapujába, megszakítva ezzel egy szép sorozatot
Fotó: Horváth László

Megszakítva egy sorozat

Dunaújváros FC –Pécsi MFC 1-3 (0-2)

Dunaújváros Stadion, 400 néző. Vezette: Takács Ákos (Cseresznyák, Németh B.).

Dunaújváros FC: Bolla (Balogh Á. a 76. p.) – Molnár T., Tapiska, Lakatos, Pintér M., Adács (Gránicz a 76. p.), Vogyicska, Balogh B. (Tóth Á. a 46. p.), Dobos Á., Bata, Szepessy R. (Székely B. a 46. p.). Vezetőedző: Gróf András.

Pécsi MFC: Helesfay – Galacs (Novák Zs. a 39. p.), Ikonomou, Németh M., Berekali, Hegedűs M. (Varga D. a 84. p.), Jásper (Horváth L. a 46. p.), Helesh (Pintér D. a 65. p.), Bukovics (Csörgő a 65. p.), Beke, Horváth P. Vezetőedző: Vas László.

A találkozó első félideje nem igazán a Dunaújváros FC-ről szólt. A pécsiek jelentős mezőnyfölényt alakítottak ki, aminek eredményeként az első negyedóra végén nem mondhatni, hogy érdemtelenül a vezetést is megszerezték. Bolla kapus, aki előtte egy nagy védést is bemutatott, középre ütött egy labdát, amit Németh Márk juttatott a kapuba (0-1). Négy perccel később kétgólosra nőtt a vendégek előnye. Egy értelmetlen labdakihozatalt követően megszerzett labdát Beke Péter lőtt a házigazdák hálójába (0-2). A szünetben az újvárosiak kettős cserével próbáltak frissíteni, ami látványos változást hozott. Az ötvennyolcadik percben Dobos Áron védők mögé érkező ívelését Pintér Máté spiccelte a kapuba (1-2). Az utolsó félórában a hazaiak nagy erőket mozgósítottak az egyenlítés érdekében, de a rendes játékidő utolsó percében Beke Péter ballábas lövése utat talált a csereként beállt Balogh Ákos kapujának jobb alsó sarkába (1-3).

Gróf András: - Az első félidő rendkívül gyenge teljesítményét követően próbáltunk korrigálni, de nem sikerült pontot szereznünk. Sajnos ezzel megszakadt a több mint egy éve tartó veretlenségi sorozatunk.

A forduló további eredményei: Ferencvárosi TC II - Szekszárdi UFC 3-0, Paksi FC II - Kaposvári Rákóczi FC 0-4, MTK Budapest II - Iváncsa KSE 2-1, PTE-PEAC - FC Nagykanizsa 1-1, Dombóvári FC - Greenplan Balatonlelle SE 0-3, Érdi VSE - BFC Siófok 1-0, Pénzügyőr SE - Planet Home Majosi SE 0-4.

Dunaújváros FC - PMFC

Fotók: Horváth László

