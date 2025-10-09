Két nap alatt az ország legjobb négy csapata közé jutni

A hét elején a magyar női vízilabda-válogatott összetartásán vett részt a DFVE csapatából Sümegi Nóra és Garda Krisztina, hogy aztán visszatérve a többikhez, készüljenek tovább az aktuális feladaoktra. Elsőként a Magyar Kupa negyeddöntő párharcára, ahol mint az előző bajnokság negyedik helyezettje, kiemeltként csak itt kapcsolódik be a dunaújvárosi csapat a sorozatba. Rajtuk kívül a Ferencváros, az UVSE és az Eger volt még erőnyerő, a többiek selejtezőt játszottak. Innen aztán a csoportjából másodikként továbbjutó Győr lesz a lányok ellenfele. Az első mecccset pénteken 16 órától idegenben, a másodikat szombaton 17 órától Dunaújvárosban rendezik meg. Az esélyek egyértelműen Sike József együttese mellett szólnak.

Maczkó Lilláék megkezdik szereplésüket a Magyar Kupa sorozatban is

Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

Hat éve nem látott dolog történt, a Magyar Kupa továbbjutás nem lehet gond

A kisalföldiek a bajnokságban eddig egy győzelmet (KSI) és két vereséget könyvelhettek el, a DFVE a Szentes elleni siker után az előző fordulóban nem kis meglepetésre kikapott a BVSC-től, méghozzá 2019 után először. A sorsolás alapján kaphatta volna a vasutasokat is a társaság a Magyar Kupában, de lehet jobb, hogy most nem egyből megint velük kellett játszani.

A negyeddöntők további párosítása: UVSE - III. Kerülei TVE, Szeged - Ferencváros, Eger - BVSC.

Íme a Bajnokok Ligája főtáblás menetrendje és az ellenfelek

A DFVE kiváló játékkal hazai pályán nyerte meg a Bajnokok Ligája csoportselejtezőjét és jutott ezzel a főtáblára, időközben elkészült az A-csoport beosztása következő körre. A lányok október 25-én hazai medencében egyből a hazai rivális UVSE ellen kezdik idegenben a négyes küzdelmeit, november 8-án a selejezőből érkező görög Alimossal játsszák első hazai találkozójukat, majd november 29-én az előző szezonban bronzérmes görög Olympiakosz vendégei lesznek. Idén még egy forduló lesz, december 13-án az Újpest érkezik a Fabó Éva Sportuszodába.