Bajnoki meccsek

36 perce

Magabiztos győzelem után, rangadó előtt (videókkal, képgalériával)

Remek teljesítménnyel hangolt a Dunaújvárosi FVE OB I-es női vízilabdacsapata a pénteki Eger elleni rangadó előtt a III. kerületi TVE ellen. Magabiztos siker.

Agárdy Csaba
Magabiztos győzelem után, rangadó előtt (videókkal, képgalériával)

A DFVE csapatára pénteken rangadó vár

Fotó: Horváth László

A III. Kerületi TVE pont nélkül érkezett Dunaújvárosba, de nem lehetett őket félvállról venni, mivel az élcsapatok közül az Egert és a BVSC-t is megszorítottak. Az utóbbitól csak 12-11-re kaptak ki. Ezúttal magabiztos DFVE győzelem született. 

magabiztos
A DFVE nem sok esélyt adott a vendégeknek kedden este. Magabiztos hazai győzelem
Fotó: Horváth László

Elvárt három pont magabiztosan

Az első negyedben jól tartották magukat a vendégek, hiszen csak 5-4 után tudott egy kicsit ellépni a hazai csapat (7-4). Ha negyedekre bontjuk le az eredményt, akkor hasonló következtetést vonhatunk le a második után, mint az első esetében. Ez a játékrész is 7-4-es eredményt hozott, de a kétszer 7-4 már jelentős dunaújvárosi előnyt mutatott (14-8). A hátralévő időben azután már nem volt mese, és a DFVE kiütötte a III. Kerületet. Összességben elmondhatjuk, támadásban nem volt gondja a dunaújvárosi alakulatnak, de a 15 bekapott gól egy kicsit soknak tűnik.

DFVE – III. Kerületi TVE 26-15 (7-4, 7-4, 6-4, 6-3)

DFVE: Kakas – Borsi 1, Jonkl 4, Mahieu 4, Szabó, Garda 5, Sümegi 3. Csere: Horváth 1, Pál 1, Karancsi, Milicsevics 2, Katsimpri 5. Vezetőedző: dr. Sike József.

A bajnokság állása: 1. FTC-Telekom 4 mérkőzés 12 pont, 2. UVSE Helia-D 4/12, 3. One-Eger 4/11, 4. BVSC-Manna ABC 4/10, 5. DFVE 4/9, 6. UNI-Győr GYVSE 4/3, 7. Szeged Goodwill 4/3, 8. III. Kerület TVE 4/0, 9. KSI 4/0, 10. Valdor Szentes 4/0.

Pénteken a DFVE rangadón fogadja az egrieket, a találkozó 19 órakor kezdődik a Fabó Éva Sportuszodában.

DFVE - III. Kerületi TVE

Fotók: Horváth László

