A legjobbak között bizonyítottak a dunaújvárosi fiúk
Ismét rangos tornaversenyt rendezett fiúk számára a Ferencváros a fővárosban. A DKSE fiataljai számára nagyon hasznos volt a kupán való részvétel a legjobbak között.
Vasárnap ismét az Ferencváros-MVM Népligeti Tornacsarnok adott otthont az immár hagyománnyá váló, három korosztály számára megrendezett torna Albert Kupának. Az Albert Alapítvány támogatásával lebonyolított viadalon a hazai mezőny legjobbjai vettek részt, az indulók között ott volta a DKSE tornászai is. Varga Gyula edző beszámolója szerint szakosztályuk serdülő kezdő és gyermek haladó kategóriában képviseltette magát a fővárosban a legjobbak között.
Serdülő kezdő korosztály összetett eredményei: 5. Karsai Zsombor, 9. Püspök Áron, 12. Bernáth Donát, 14. Szalóki Szabolcs.
Gyermek haladó korosztály összetett eredményei: 1. Ádám Zlatan, 4. Heftner Zoltán, 5. Herczog Donát, 15. Ellenberger Benett, 18.Kálmán Máté, 29. Zudor Zolta.
A dunaújvárosiak remek hangulatú, és nagyon hasznos versenyen vannak túl a két hét múlva rendezendő országos bajnokság előtt.