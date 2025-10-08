A legjobbak között bizonyítottak a dunaújvárosi fiúk

Vasárnap ismét az Ferencváros-MVM Népligeti Tornacsarnok adott otthont az immár hagyománnyá váló, három korosztály számára megrendezett torna Albert Kupának. Az Albert Alapítvány támogatásával lebonyolított viadalon a hazai mezőny legjobbjai vettek részt, az indulók között ott volta a DKSE tornászai is. Varga Gyula edző beszámolója szerint szakosztályuk serdülő kezdő és gyermek haladó kategóriában képviseltette magát a fővárosban a legjobbak között.

A legjobbak között szerepeltek a dunaújvárosi fiúk

Fotó: DKSE

Serdülő kezdő korosztály összetett eredményei: 5. Karsai Zsombor, 9. Püspök Áron, 12. Bernáth Donát, 14. Szalóki Szabolcs.

Gyermek haladó korosztály összetett eredményei: 1. Ádám Zlatan, 4. Heftner Zoltán, 5. Herczog Donát, 15. Ellenberger Benett, 18.Kálmán Máté, 29. Zudor Zolta.

A dunaújvárosiak remek hangulatú, és nagyon hasznos versenyen vannak túl a két hét múlva rendezendő országos bajnokság előtt.