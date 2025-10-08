40 perce
Ami Rácalmásnak parádé, az Kulcsnak búslakodás
Hiába a remény, ha nem társul hozzá eredményesség – összegezhető a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztály városkörnyéki küzdelmeinek összecsapásai után.
A labdarúgó-bajnokság harmadosztályának korábbi fordulóiban mindkét Duna-menti együttes pontokat veszített. Az 5. hétvégén azonban a Rácalmás szépen javított a renomén. Sajnos a Kulcsról nem mondható el ugyanez, mert ismét alapos verést mértek az együttesre. Ezúttal a Dinnyés tömte ki a kaput, nem is akárhogy! Már az első félidőben hetet vágtak ellenfelüknek, a Kulcsnak csak a tisztes helytállás jutott, ahogy eddig is.
A labdarúgó-bajnokságban nincs előre lejátszott mérkőzés
Rácalmás – Pusztaszabolcs 4-1 (2-1)
Rácalmás: Berek - Pinte F., Gurisatti, Jeney, Juhos, Morva, Erdei, Hornyák, Pinte Sz., Tóth. Cserék: Horváth, Homolya, Törő, Czinkon, Molnár.
Pusztaszabolcs: Szentmihályi - Baka, Szakolczi, Balogh, Dankó, Varró, Kovács, Baloni, Miskei, Víg, Dascal. Cserék: Molnár, Páhi, Bognár, Toldi, Semsei.
Az első félóra volt leginkább izgalmas a rácalmásiak számára. Morva két gyors góllal alapozta a meccs hangulatának. Szakolczi a szünet előtti percekben tudott csak szépíteni, így ha nem is vastag, de mindenképpen hazai előnnyel fordult a találkozó. 2-1. A második játékrész derekán izzottak fel újra a rácalmási gólremények, amikor is Juhos a 66. percben büntetőből növelhette a vendéglátók előnyét. 3-1. A hosszabbítás 3. percében Balogh is feliratkozott a góllövő listára és 4–1-re állította az eredményt, ami egyben a találkozó befejezése is volt.
Papp Péter Rácalmás: – Célunk a dobogó, de addig még sok dolog történhet. Másfél év távlatából már látható, kik azok a játékosok, akikkel helyén van a csapat.
A következő három mérkőzés akár döntő is lehet a listavezető Szabadegyháza elleni felkészülésben.
– Most van három tízpontos csapat, melyből jelenleg mi állunk a legrosszabbul. Reméljük ez változni fog.
Rácalmás - Pusztaszabolcs Fejér vármegyei III. osztályú labdarúgó mérkőzésFotók: Horváth László
Pusztaszabolcs, Tóth Balázs: – Sajnos csak a létszámhiányosságnak megfelelően tudtunk kiállni. A másik nehézség, hogy a pályára lépőkben sérült játékosok is kénytelenek voltak szerepet vállalni. A cserepadon is szűkös volt a lehetőség.
A vereség ellenére, amit kértem a srácoktól, azt meg tudtuk valósítani, ezért büszke vagyok a csapatra.
Vastagabb kerettel biztosan szorosabb eredményre számíthattunk volna.
Nehéz zsákkal térhetett haza Kulcs a dinnyési kirándulásról
Dinnyés – Kulcs 9-1 (7-0)
Dinnyés: Dimitrov - Hajdu, Csicsári, Pintér, ideg, Csík, Bengyik, Baki, Major, Lakatos, Hajdú. Cserék: Papp, Wéber, Kovács.
Kulcs: Kolmankó - Bilkey, Nagy, Sebestyén, Szabó B., Szabó G., Tomor, Varjas, Herczog, Krucsai D., Krucsai T., Cserék: Posch, Szabó, Seres, Osváth, Plézer.
Gólszerzők: Dinnyéstől Csík Ádám, Pintér Árpád 2, Lakatos Krisztián 3, Baki János, Hajdú Barnabás, Bengyik Zoltán. Kulcstól Posch Zoltán.
Az ötödik forduló további eredményei:
- Szabadegyháza - Tordas-Gyúró Egyetértés 4-1
- Zichyújfalu - Baracska-Kajászó 2-8
- Velence II. - Pázmánd-Kápolnásnyék 1-4
- Besnyő - MPF-Ráckeresztúr mérkőzést 11.22-én pótolják
A bajnokság állása