Ami Rácalmásnak parádé, az Kulcsnak búslakodás

A labdarúgó-bajnokság harmadosztályának korábbi fordulóiban mindkét Duna-menti együttes pontokat veszített. Az 5. hétvégén azonban a Rácalmás szépen javított a renomén. Sajnos a Kulcsról nem mondható el ugyanez, mert ismét alapos verést mértek az együttesre. Ezúttal a Dinnyés tömte ki a kaput, nem is akárhogy! Már az első félidőben hetet vágtak ellenfelüknek, a Kulcsnak csak a tisztes helytállás jutott, ahogy eddig is.

Megérdemelten nyert a labdarúgó-bajnokságban a rácalmási csapat Pusztazsabolcs ellen

Foto: Horváth László

A labdarúgó-bajnokságban nincs előre lejátszott mérkőzés

Rácalmás – Pusztaszabolcs 4-1 (2-1)

Rácalmás: Berek - Pinte F., Gurisatti, Jeney, Juhos, Morva, Erdei, Hornyák, Pinte Sz., Tóth. Cserék: Horváth, Homolya, Törő, Czinkon, Molnár.

Pusztaszabolcs: Szentmihályi - Baka, Szakolczi, Balogh, Dankó, Varró, Kovács, Baloni, Miskei, Víg, Dascal. Cserék: Molnár, Páhi, Bognár, Toldi, Semsei.

Az első félóra volt leginkább izgalmas a rácalmásiak számára. Morva két gyors góllal alapozta a meccs hangulatának. Szakolczi a szünet előtti percekben tudott csak szépíteni, így ha nem is vastag, de mindenképpen hazai előnnyel fordult a találkozó. 2-1. A második játékrész derekán izzottak fel újra a rácalmási gólremények, amikor is Juhos a 66. percben büntetőből növelhette a vendéglátók előnyét. 3-1. A hosszabbítás 3. percében Balogh is feliratkozott a góllövő listára és 4–1-re állította az eredményt, ami egyben a találkozó befejezése is volt.

Papp Péter Rácalmás: – Célunk a dobogó, de addig még sok dolog történhet. Másfél év távlatából már látható, kik azok a játékosok, akikkel helyén van a csapat.

A következő három mérkőzés akár döntő is lehet a listavezető Szabadegyháza elleni felkészülésben.

– Most van három tízpontos csapat, melyből jelenleg mi állunk a legrosszabbul. Reméljük ez változni fog.