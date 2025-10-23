Kilőtt a Rácalmás – dobogón várják a folytatást

Csak a Rácalmásért szurkolhattunk a hétvégi labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában, mert a Tordas-Gyúró – Kulcs mérkőzés áthelyeződött november 23-ra. A rácalmásiak viszont alaposan kitettek magukért. Még a fiatalokat is beépítették a csapatba a siker érdekében.

Rácalmás zsinórban az ötödik mérkőzését nyeri a vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály Kelet csoportban

Foto: Horváth László -duol.hu

A labdarúgó-bajnokságban legutóbbi fordulójában nagyot lépett előre a Rácalmás

Besnyő – Rácalmás 1-4 (0-3)

Besnyő: Kurucz L. - Nap, Oroszi, Tokai, Szabó, Beri A., Tálas, Mónos, Kurucz Gy., Král, Dosztál. Cserék: Györki, Jámbor, Majer, Kurucz M., Beri K.

Rácalmás: Berek - Nagy, Péntek, Gurisatti, Balogh, Juhos, Morva, Molnár, Pinte, Homolya, Tóth. Cserék: Lampert, Dobos, Horváth.

Nagy Bálint tripla fejese komoly fegyvertény volt a mérkőzésen és már az első félidőben kiütközött a vendégek jó formája. A második játékrészben Kurucz góljával ugyan szépített a hazai gárda, de Nagy révén újabb találattal bizonyította a három pont jogosságát.

Rácalmás, Papp Péter: – A forduló után a dobogó harmadik fokán állhatunk, de hozzá kell tenni, hogy a mögöttünk lévő Tordas valószínűleg behúzza majd a három pontot az elmaradt Kulcs elleni meccs pótlásában. Jelen pillanatban a negyedik helyünk az, ami stabilnak tekinthető.

A mérkőzés kiemelkedő mozzanata, hogy Nagy Bálint három fejes góllal tudott a sikerhez hozzájárulni

– Csak zárójelben, az első félidőben kettő fejest hagyott ki nagyjából másfél méterről. Tehát szerencsésebb esetben ötöt tudott volna szerezni, de hát a három is elég volt a győzelemhez. Reményeink szerint teljesülni fog a kitűzött célunk. A következőkben érkezik a Zichyújfalu, akik mögöttünk vannak és nagy derbi várható. Két hét múlva a Szabadegyházával szemben pedig kiderül, hogy hol tartunk. Összességében elégedett lehetek a csapattal. A sok sérült és beteg ellenére két fiatallal tudtunk kiállni, ők is szóhoz jutottak bő 20-25 perc erejéig.

A csoport további eredményei

Szabadegyháza – MPF-Ráckeresztúr 6-3

Zichyújfalu – Pusztaszabolcs 2-4

Velence II. – Baracska-Kajászó 2-2

Dinnyés – Pázmánd-Kápolnásnyék 1-4

Tordas-Gyúró – Kulcs 11.23-ra halasztva

A tabella állása