Nem az öltönyházban méretezték az előszállásiak zakóját – galériával

A közönség számára inkább a második félidő volt látványosabb. A gólok szempontjából mindenképpen. Egészen a 65. percig kellett várni az első találatig. Egy jobboldali akció után a hazai Slett lőtt szép akciógólt. A baracsi előny után szorította az idő a vendégeket, akik több veszélye támadást is kialakítottak Tóth kapuja előtt. Próbálkozásaikat Kiss váltotta eredményre a 68. percben. Ezzel a góllal be is állt az 1-1-es végeredmény.

Körmendi Zsolt így értékelt a Baracs részéről:

A mérkőzés egészét nézve igazságos döntetlen született. Pozitívum, hogy nehéz helyzetben nem estünk össze, dicséret illeti a csapatot, mert ismét jól játszottunk.

Kőkuti Tamás Nagyvenyim: – Mind a két csapat alázatosan keményen és felkészülten focizott. Jó mérkőzést láthattak a nézők. A nagyobb, vagy ígéretesebb helyzetek azonban kimaradtak mindkét oldalon. Egy eladott labda után szereztük meg a vezetést, a Baracs pedig egy vitatható lest követően egyenlített.

Tanulság számunkra, hogy a koncentrációnak végig meg kell lenni, hogy a vezetést győzelemre tudjuk váltani.

– Edzésen gyakorlunk, és remélem a partjelző is tanulmányozza majd a les fogalmát, a szituációkat. Ezzel segítve a bíró munkáját és elkerülve a fejvakarást. Összességében ikszes mérkőzést volt. Gratulálok az ellenfélnek is a bele invesztált munkáért!