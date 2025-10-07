1 órája
Nem az öltönyházban méretezték az előszállásiak zakóját – galériával
A Fejér vármegyei foci II. osztály dél csoportjában az 5. forduló után alaposan átrendeződött az élvonal. A labdarúgó-bajnokság eztútal is hozott meglepetést.
A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály déli csoport 5. fordulója után helycsere volt az élvonalban. Míg a múlt héten Beloiannisz, Lajoskomárom II. és Nagyvenyim volt a sorrend, most ugyan megőrizte vezető szerepét a görög csapat, de a második és a harmadik helyet – a jó szereplésnek köszönhetően – a Polgárdi és az Aba foglalhatta el. A hét meglepetése, hogy bukott Abán a listavezető Beloiannisz. A forduló érdekessége még, hogy szomszédvári rangadón mérkőzött egymással a Baracs és a Nagyvenyim, végül igazságos döntetlen született.
A labdarúgó-bajnokság 5. fordulójban is voltak nagy vereségek
Baracs – Nagyvenyim 1-1 (0-0)
Baracs: Tóth - Hepp, Wolf, Szurma, Takács, Kápolnási, Fülöp, Kiss, Palkó, Huber, Damásdi. Cserék: szabó Áldott, Katona, Nyári Sz., Nyári T., Boros, Éliás.
Nagyvenyim: Virág - Rezes, Princz, Balogh, Slett, Mohácsi, Palkovics, Kővári. Kovács, Cislo, Török. Cserék: Tábi, Ráthgéber, Rácz K., Rácz A., Káveczki, Alumbugu, Sipeki.
Képgaléria
Baracs - Nagyvenyim rangadóFotók: Horváth László
A közönség számára inkább a második félidő volt látványosabb. A gólok szempontjából mindenképpen. Egészen a 65. percig kellett várni az első találatig. Egy jobboldali akció után a hazai Slett lőtt szép akciógólt. A baracsi előny után szorította az idő a vendégeket, akik több veszélye támadást is kialakítottak Tóth kapuja előtt. Próbálkozásaikat Kiss váltotta eredményre a 68. percben. Ezzel a góllal be is állt az 1-1-es végeredmény.
Körmendi Zsolt így értékelt a Baracs részéről:
A mérkőzés egészét nézve igazságos döntetlen született. Pozitívum, hogy nehéz helyzetben nem estünk össze, dicséret illeti a csapatot, mert ismét jól játszottunk.
Kőkuti Tamás Nagyvenyim: – Mind a két csapat alázatosan keményen és felkészülten focizott. Jó mérkőzést láthattak a nézők. A nagyobb, vagy ígéretesebb helyzetek azonban kimaradtak mindkét oldalon. Egy eladott labda után szereztük meg a vezetést, a Baracs pedig egy vitatható lest követően egyenlített.
Tanulság számunkra, hogy a koncentrációnak végig meg kell lenni, hogy a vezetést győzelemre tudjuk váltani.
– Edzésen gyakorlunk, és remélem a partjelző is tanulmányozza majd a les fogalmát, a szituációkat. Ezzel segítve a bíró munkáját és elkerülve a fejvakarást. Összességében ikszes mérkőzést volt. Gratulálok az ellenfélnek is a bele invesztált munkáért!
Nagykarácsony – LMSK 4-1 (1-0)
Nagykarácsony: Turi - Csucsai, Kovács, Gógán, Dobrovitz, Balogh, Jákli, Princz, Zsilovics, Kü, Baranyai. Cserék: Gertner, Szabó.
Gólszerző: Jákli, Kü, Balogh, Kovács, illetve Tóth.
A második félidő vége felé találta meg igazán a gólrúgó cipőt a hazai csapat. Míg az első félidőben csak egy találat esett, nagykarácsonyi vezetést eredményezve, addig a 76. perctől jött ki igazán a vendéglátók fölénye. Egymás után szórták a gólokat. Az LMSK részéről a 81. percben érkezett a szépítő találat.
Szöllősi Martin Nagykarácsony: – Az első félidőben rengeteg hibát vétettünk a labdabirtoklásban és több alkalommal kapkodónak tűnt a játékunk. Egy kapushibát kihasználva sikerült előnybe kerülnünk.
A második játékrészben sokkal pontosabban futballoztunk, melyben több helyzetet is kidolgoztunk.
– A magabiztos győzelemhez elegendő gólt szereztünk. Örülünk a sikernek, és már a folytatásra készülünk.
Az Előszállásnak nem sok babér termett a dobogós Polgárdi ellen.
Polgárdi – Előszállás 7-0
Előszállás: Nagy G. – Takács R., Kovalovszky, Szabó M. (Horváth G.), Nyári (Bognár M.) - Béres, Kercza, Szalai Sz., Puskás (Horváth K.) - Németh L., Gulyás.
Kiállítva: Kovalovszky (42.).
Az 5. forduló további eredményei
- Aba Sárvíz – Beloiannisz 5-2,
- Pákozd – Sárszentmihály-Masterplast 2-2,
- Seregélyes-Sárosd II. – Lajoskomárom II. 2-0,
A csoport állása
Sikerült a nulláról felépíteni szülőfalujában egy igazi fociklubot, most távozik az elnök