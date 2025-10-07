október 7., kedd

Amália névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepetések

1 órája

Nem az öltönyházban méretezték az előszállásiak zakóját – galériával

Címkék#Vármegyei labdarúgó bajnokság#Baracs#Nagyvenyim

A Fejér vármegyei foci II. osztály dél csoportjában az 5. forduló után alaposan átrendeződött az élvonal. A labdarúgó-bajnokság eztútal is hozott meglepetést.

Horváth László

A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály déli csoport 5. fordulója után helycsere volt az élvonalban. Míg a múlt héten Beloiannisz, Lajoskomárom II. és Nagyvenyim volt a sorrend, most ugyan megőrizte vezető szerepét a görög csapat, de a második és a harmadik helyet – a jó szereplésnek köszönhetően – a Polgárdi és az Aba foglalhatta el. A hét meglepetése, hogy bukott Abán a listavezető Beloiannisz. A forduló érdekessége még, hogy szomszédvári rangadón mérkőzött egymással a Baracs és a Nagyvenyim, végül igazságos döntetlen született.

labdarúgó-bajnokság
A labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulójában a  Baracs - Nagyvenyim találkozón döntetlen született
Fotó: Horváth László

A labdarúgó-bajnokság 5. fordulójban is voltak nagy vereségek

Baracs – Nagyvenyim 1-1 (0-0)
Baracs: Tóth - Hepp, Wolf, Szurma, Takács, Kápolnási, Fülöp, Kiss, Palkó, Huber, Damásdi. Cserék: szabó Áldott, Katona, Nyári Sz., Nyári T., Boros, Éliás.
Nagyvenyim: Virág - Rezes, Princz, Balogh, Slett, Mohácsi, Palkovics, Kővári. Kovács, Cislo, Török. Cserék: Tábi, Ráthgéber, Rácz K., Rácz A., Káveczki, Alumbugu, Sipeki.

Képgaléria

Baracs - Nagyvenyim rangadó

Fotók: Horváth László

A közönség számára inkább a második félidő volt látványosabb. A gólok szempontjából mindenképpen. Egészen a 65. percig kellett várni az első találatig. Egy jobboldali akció után a hazai Slett lőtt szép akciógólt. A baracsi előny után szorította az idő a vendégeket, akik több veszélye támadást is kialakítottak Tóth kapuja előtt. Próbálkozásaikat Kiss váltotta eredményre a 68. percben. Ezzel a góllal be is állt az 1-1-es végeredmény.

Körmendi Zsolt így értékelt a Baracs részéről:

A mérkőzés egészét nézve igazságos döntetlen született. Pozitívum, hogy nehéz helyzetben nem estünk össze, dicséret illeti a csapatot, mert ismét jól játszottunk.

Kőkuti Tamás Nagyvenyim: – Mind a két csapat alázatosan keményen és felkészülten focizott. Jó mérkőzést láthattak a nézők. A nagyobb, vagy ígéretesebb helyzetek azonban kimaradtak mindkét oldalon. Egy eladott labda után szereztük meg a vezetést, a Baracs pedig egy vitatható lest követően egyenlített. 

Tanulság számunkra, hogy a koncentrációnak végig meg kell lenni, hogy a vezetést győzelemre tudjuk váltani. 

– Edzésen gyakorlunk, és remélem a partjelző is tanulmányozza majd a les fogalmát, a szituációkat. Ezzel segítve a bíró munkáját és elkerülve a fejvakarást. Összességében ikszes mérkőzést volt. Gratulálok az ellenfélnek is a bele invesztált munkáért!

Nagykarácsony – LMSK 4-1 (1-0)
Nagykarácsony: Turi - Csucsai, Kovács, Gógán, Dobrovitz, Balogh, Jákli, Princz, Zsilovics, Kü, Baranyai. Cserék: Gertner, Szabó.
Gólszerző: Jákli, Kü, Balogh, Kovács, illetve Tóth.

A második félidő vége felé találta meg igazán a gólrúgó cipőt a hazai csapat. Míg az első félidőben csak egy találat esett, nagykarácsonyi vezetést eredményezve, addig a 76. perctől jött ki igazán a vendéglátók fölénye. Egymás után szórták a gólokat. Az LMSK részéről a 81. percben érkezett a szépítő találat.

Szöllősi Martin Nagykarácsony: – Az első félidőben rengeteg hibát vétettünk a labdabirtoklásban és több alkalommal kapkodónak tűnt a játékunk. Egy kapushibát kihasználva sikerült előnybe kerülnünk. 

A második játékrészben sokkal pontosabban futballoztunk, melyben több helyzetet is kidolgoztunk. 

– A magabiztos győzelemhez elegendő gólt szereztünk. Örülünk a sikernek, és már a folytatásra készülünk.

Az Előszállásnak nem sok babér termett a dobogós Polgárdi ellen.

Polgárdi – Előszállás 7-0
Előszállás: Nagy G. – Takács R., Kovalovszky, Szabó M. (Horváth G.), Nyári (Bognár M.) - Béres, Kercza, Szalai Sz., Puskás (Horváth K.) - Németh L., Gulyás.
Kiállítva: Kovalovszky (42.).

Az 5. forduló további eredményei

  • Aba Sárvíz – Beloiannisz 5-2, 
  • Pákozd – Sárszentmihály-Masterplast 2-2, 
  • Seregélyes-Sárosd II. – Lajoskomárom II. 2-0, 

A csoport állása

labdarúgó-bajnokság
Helycsere az élen az ötödik forduló után

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu