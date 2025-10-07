Hadilábon állt a szerencsével Mezőfalva és Adony

A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályának 7. fordulójában meglepetés talán csak a listavezető Martonvásár döntetlen eredménye lehetett a középmezőny Ikarus-Maroshegy csapatával. Az Adony csak 30 százalékos teljesítményt nyújtott, így esélye sem volt a jobb végeredményre. A vendéglátók góllövője Kun Bálint háromszor is betalált az adonyi kapuba. Mezőfalva pont a rossz játék ellenkezőjét bizonyította, azonban a legjobb forma is hiábavaló a helyzetek kihasználása nélkül.

Mezőfalva és Adony is pontot vesztett a hétvégén a labdarúgó bajnokság 10. fordulójában

Fotó: Horváth László

A mérkőzések eredményességét gólban mérik a labdarúgó-bajnokságban

Ercsi Kinizsi – Adony 3-1 (2-1)

Ercsi: Kovács N. - Bánszki, Szili, Schnierer, Kun, Lak, Rebők, Gál, Kuti, Békés, Buzás. Cserék: Kovács T., Terejánszki, György, Blonski.

Adony: Andrejev - Mónus, Hamar, Balogh, Hodula, Tóth, Holentoner, Bagóczki, Schnierer, Bognár, Bartha. Cserék: Virág, Vukajlovics, Kovács, Kelemen, Kaló, Tatár.

Boldoczki Sándor az Adony edzője nagyon röviden fogalmazott csapata teljesítményéről

Egy Kun Bálinttal jobbak voltak.

– Egyértelműen megérdemelten nyert az Ercsi. A múltkori teljesítményünk harminc százalékát nyújtottuk. Ehhez nincs mit hozzátenni.

Adony a vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályának 7. fordulójában nem szerzett pontot

Fotó: Horváth László - duol

Lajoskomárom – Kk Grain Kft.-Mezőfalva 2-1 (1-1)

Mezőfalva: Kovács, Á, Kovács D. Rózsahegyi, Szabó, Rakonczai, Csicskovics K., Rabi, Mekota, Kovács K. Csicskovics P., Kiss. Cserék: Hajdu.

A 12. percben szerzett gólt a vendég Mezőfalva Csicskovics Péter személyében. A házigazdák a 41. percben egyenlítették a találkozó állását. Ezután sokáig kiegyenlített küzdelem folyt. A 81. percben a hazai Magyar döntötte el a három pont sorsát. Mezőfalva nagyon derekasan helyt állt az öt hellyel előrébb lévő csapattal szemben.

Masinka Csaba edző: – Igazán büszke vagyok a fiúkra, mert az első félidőben kimondottan jól ment a játék. Ráadásul vezettünk is a félidő közeledtéig. Sajnos a végén egy szögletből sikeresen mentették a pontokat. A második félidőben volt egy kis nyomás rajtunk, de jól védekeztünk.A szerencsével is hadilábon álltunk, mert egy ziccerhelyzetnél a gólunkat les miatt visszafújták. A hazaiak vezető találata után két perccel nekünk is adódott lehetőség. A szabadrúgásból beadott a labdát viszont melléfejeltük.

Úgy gondolom a legjobb meccsünk volt az őszi szezonban.

– A döntetlent sokkal igazságosabb eredményként éltük volna meg. Akartunk és tényleg jól is játszottunk, de végeredményben gólra mérik a pontokat.

A 7. forduló további eredményei: Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Sárbogárd 1-5, Mór – Melde Kft,-Kápolnásnyék 1-2, Enying – Videoton Baráti Kör 1-1, Martonvásár – Ikarus-Maroshegy 1-1, Csór Truck-Trailer – Sárosd 3-1.

