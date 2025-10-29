október 29., szerda

Magyar Kupa

44 perce

Az Acélbikák ellenfélre várnak

Címkék#Dunaújvárosi Acélbika#magyar kupa#Andersen Liga#jégkorong#Erste Liga

Két fordulón már túl jutottak a csapatok a jégkorongozók Magyar Kupájában. A Dunaújvárosi Acélbikák a harmadik körben kapcsolódnak be a küzdelmekbe, kupaellenfelet várnak.

Agárdy Csaba

A DVTK Jegesmedvék (Erste Liga), a FEHA19 (Erste Liga), az UTE JA (osztrák junior bajnokság) és a Lehel HC (Andersen Liga, OB II)  jutott tovább a második fordulóból, ezért ott lesz az Officium Magyar Kupa harmadik körében. A november 18-án kezdődő fordulóban már csatlakozik a küzdelmekhez négy Erste Ligás klub, a BJA HC, a DEAC, a Dunaújvárosi Acélbikák és az UTE is, a visszavágókat november 26-án rendezik majd. 

kupa
A DVTK - DEAC párharcból az előbbi jutott a Magyar Kupa harmadik fordulójába
Fotó: jegkorongszovetseg.hu

Magyar Kupa a Final Fourért

A továbbjutó csapatokra még egy párharc vár, a negyeddöntős meccseket december 17-én és január 6-án játsszák majd le. A két győztes a négyes döntőbe jut, amelynek automatikusan tagja a két ICEHL-es együttesünk, a címvédő FTC-Telekom, valamint a Hydro Fehérvár AV19. A Final Four – amelynek helyszínéről később születik döntés - január 31-én és február 1-jén rendezik, ezúttal szombaton és vasárnap, a februári nemzetközi szünet előtt. A DAB az elmúlt két évben jól szerepelt a Magyar Kupában, a 2023-24-es szezonban bekerült a Final Fourba és negyedik lett, míg a 2024-25-ös idényben a negyedik fordulóig jutott.

 

