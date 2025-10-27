Klujber Katrin gólja lett a hétvége legszebb találata a Bajnokok Ligájában

Újabb elismeréssel gazdagodott a dunaújvárosi születésű és nevelésű kézilabdázó. Klujber Katrin, az FTC-Rail Cargo Hungaria játékosa ezúttal nemcsak a Ferencváros, hanem az egész kézilabda-világ figyelmét magára vonta: a Bajnokok Ligája hétvégi fordulójában Klujber Katrin találatát választották a legszebb gólnak.

Az FTC átlövője, Klujber Katrin káprázatos gólt szerzett a Bajnokok Ligájában.

Forrás: Nemzeti Sport - Török Attila

Klujber Katrin gólját imádta a közönség

A zöld-fehérek szombaton délután a horvát HC Podravka ellen léptek pályára, és bár a mérkőzés önmagában is izgalmas volt, Klujber remek megmozdulása mindenkit lenyűgözött. A gól nemcsak a nézőket, hanem a szakértőket is meggyőzte – a forduló legszebb találatainak rangsorában az első helyet érdemelte ki.

A TOP 5-ös lista így alakult:

Klujber Katrin – FTC-Rail Cargo Hungaria

Thale Rushfeldt Deila – Odense Håndbold

Stine Skogrand – Ikast Håndbold

Camilla Herrem – Sola HK

Anna Vyakhireva – Brest Bretagne Handball

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Klujber Katrin kapta meg a magyar női kézilabda-válogatott csapatkapitányi tisztségét. Az idei évben pedig a Nagyvenyimi Falunapon is különleges elismerésben részesült: emlékplakettet vehetett át.

Klujber teljesítménye nemcsak az FTC, hanem a magyar kézilabda számára is büszkeség, hiszen a Dunaújvárosban nevelkedett játékos évről évre bizonyítja, hogy a világ legjobb átlövői között a helye.