Bajnoki

1 órája

Kiütés a medencében

Címkék#Dunaújvárosi FVE#vízilabdacsapat#Bajnokok Ligája#Garda Krisztina

A Dunaújvárosi FVE OB I-es női vízilabdacsapata a második fordulóból elhalasztott mérkőzésen fogadta a III. Kerület TVE együttesét A DFVE biztosan nyerte a találkozót.

Agárdy Csaba

Az összecsapást a DFVE Bajnokok Ligája szereplése miatt halasztották el, és ma este pótolták. A dunaújvárosiak kiütéses győzelmet arattak. 

kiütés
Garda Krisztina öt góllal vette ki részét a kiütésből
Fotó: DFVE Facebook

DFVE - III. Kerületi TVE 26-15 (7-4, 7-4, 6-4, 6-3)

A dunaújvárosiak pénteken ismét medencébe szállnak, akkor rangadón fogadják 19 órai kezdettel az egri hölgyeket.

 

