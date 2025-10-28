Kiütés a medencében

Az összecsapást a DFVE Bajnokok Ligája szereplése miatt halasztották el, és ma este pótolták. A dunaújvárosiak kiütéses győzelmet arattak.

Garda Krisztina öt góllal vette ki részét a kiütésből

Fotó: DFVE Facebook

DFVE - III. Kerületi TVE 26-15 (7-4, 7-4, 6-4, 6-3)

A dunaújvárosiak pénteken ismét medencébe szállnak, akkor rangadón fogadják 19 órai kezdettel az egri hölgyeket.