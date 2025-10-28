Bajnoki
1 órája
Kiütés a medencében
A Dunaújvárosi FVE OB I-es női vízilabdacsapata a második fordulóból elhalasztott mérkőzésen fogadta a III. Kerület TVE együttesét A DFVE biztosan nyerte a találkozót.
Az összecsapást a DFVE Bajnokok Ligája szereplése miatt halasztották el, és ma este pótolták. A dunaújvárosiak kiütéses győzelmet arattak.
DFVE - III. Kerületi TVE 26-15 (7-4, 7-4, 6-4, 6-3)
A dunaújvárosiak pénteken ismét medencébe szállnak, akkor rangadón fogadják 19 órai kezdettel az egri hölgyeket.
