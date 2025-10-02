október 2., csütörtök

Mai évfordulók
Annyit rúgtak a fiatalok, hogy talán számolni se tudták

Az elmúlt hétvégén a Dunaújváros PASE korosztályos labdarúgócsapatai közül az U14-es gárda kiütéses sikerrel zárta mérkőzését.

Gróf András

A Dunaújváros PASE együttesei a legutóbbi fordulóban felemás mérleggel zártak, hiszen két vereség mellett három sikert könyvelhettek el, ezek közül kimagaslik az U14-es csapat kiütése.

Regionális U19 alap, középnyugati csoport:

DPASE – Újbuda FC 0-5 (0-3)
DPASE: Varga M. – Bognár Zs., Vagyóczki R., Dorony, Varga N. (Rauf P.), Kákonyi (Krajcsovics), Szurma M. (Kecskés), Mizser (Mácsfalvi), Pukánszky (Lendvai), Horváth M., Morva P. (Fazekas O.). Vezetőedző: Facskó József.
Kiállítva: Varga Milán (DPASE a 60. p.).

Regionális U16 alap, délnyugati csoport:

DPASE – ESMTK 5-2 (1-2)
DPASE: Cziráki (Sipos) – Kanyó, Belák, Schön (Tihanyi S.), Farkas-Zágoni, Hegedűs M. (Csáki), Tepszics, Csikós B. (Gyolcsos), Kiss R., Csizmadia, Kovács K. (Szabó Z.). Vezetőedző: Sári Márk.
Góllövő: Kanyó (17., 49., 70. p.), Kiss R. (68. p.), Gyolcsos (87. p.), illetve Megyeri (28., 32. p.).

Regionális U14 délnyugati csoport:

DPASE – Nagyatádi FC 11-0 (3-0)
DPASE: Gyárfás – Vigh M., Bezerédi, Kerekes, Páger, Kovács A., Retek Z., Tóth B., Brandtner (Jónás), Major, Zdravkov (Halupka). Vezetőedző: Miskovicz Bálint.
Góllövő: Kovács A. (13., 15., 49. p.), Brandtner (33. és 56. p.), Tóth B. (51., 67. p.), Retek Z. (72., 74., 80. p.), Major (78. p.).

Regionális U13 közép A-csoport:

Érd – DPASE 2-3 (1-2)
DPASE: Anderkó – Varga M., Rácz Vilmos, Bognár, Retek Z., Rácz Vince, Peresztényi, Boldis, Balás. Csere: Bogdán Garbacz, Jónás, Hromek. Vezetőedző: Molnár Gábor.
Góllövő: Szelei (1. p.), Perdéli (76. p.), ill. Retek Z. (12., 14. és 61. p.).

Regionális U12 közép A-csoport:

Érd – DPASE 5-3 (2-2)
DPASE: Böjti – Gere, Kalász, Bak V., Polányi, Demlyén, Málint, Bognár Ö., Vigh-Vörös. Csere: Berényi, Csólig, Oros, Zorics. Vezetőedző: Fejes Csaba.
Góllövő: Pethő (4. p.), Bácskai (30. p.), Benchea (45. p.), Simurda (51. és 57. p.), ill. Málint (14. és 17. p.), Bognár Ö. (49. p.).

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
