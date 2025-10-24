A Karmacsi Autó továbbra is a tabella élén

A dunaújvárosi kispályás labdarúgó-bajnokság kiemelt csoportját úgy is vezeti a Karmacsi Autó, hogy a legutóbbi fordulóban szabadnapos volt.

A kispályás labdarúgó-bajnokság eredményei

Szil-Ker Ablak – Labdaérzék 6-5 (4-2)

Szil-Ker Ablak: Szabó M. – Nyári A., Horváth G., Simon Zs., Puskás T., Kercza. Csere: Csuka, Garbacz Sz.

Labdaérzék: Nyeste – Nagy B., Szabó Z., Iváncsik, Juhos, Pinte F. Csere: Horváth M.

Góllövő: Nyári A., Horváth G., Csuka, Puskás T., Garbacz Sz., Simon Zs., illetve Nagy B. (2), Pinte F. (2), Horváth M.

Kemi-Ker Kft. – BKSZ-2316 13-4 (6-3)

Kemi-ker Kft.: Grausza – Szabó Sz., Juhász J., Szőgyi, Markó R., Vörös A. Csere: Pukansky, Juhász A., Fekete T., Tóth K., Borsos.

BKSZ-2316: Garda Bence – Péter N., Tonka N., Csala D., Gál B., Jencski.

Góllövő: Tóth K. (5), Markó R. (7), Borsos, illetve Csala D. (2), Péter N., Gál B.

TrollFoci-Hangover – Ristorante Azzari-Mirage 3-4 (2-1)

TrollFoci-Hangover: Hruby – Nitsch, Gráczer M., Dorogi R., Dorogi V., Rigó L. Csere: Molnár Z., Széhn.

Ristorante Azzari-Mirage: Noé M. - Slett K., Bartók N., Áldott, Takács T., Koszovscsuk. Csere: Tábi, Noé R., Palotai.

Góllövő: Dorogi R. (2), Rigó L., illetve Noé R., Áldott, Koszovscsuk, Slett K.

Maradék – Apr-Tech FC 11-3 (6-1)

Maradék: Mazán – Topp B., Szabó K., Hajdú N., Pribék B., Heftner.

Apr-Tech FC: Gergely M. – Mácsfalvi G., Rabijász D., Angyal K., Mészáros I.

Góllövő: Topp B. (4), Mészáros I. (öngól), Pribék B., Szabó K. (3), Hajdú N. (2), illetve Mészáros I. (2), Angyal K.

Gamma Metal Kft. – Gazdagok és Szépek 6-0 (1-0)

Gamma Metal Kft.: Németh G. – Varga M., Varga N., Kis N., Lovistyék, Dorony. Csere: Gugyella.

Gazdagok és Szépek: Rácz M. – Hosszú K., Schrick D., Schrick B., Schnierer B., Matizevics. Csere: Schnierer J., Hodula M., Rizojanisz.

Góllövő: Dorony (3), Varga M., Lovistyék, Kis N.

Ezúttal a Karmacsi Autó együttese volt szabadnapos.

Az állás a nyolcadik fordulót követően: 1. Karmacsi Autó 18 pont, 2. Kemi-ker Kft. 18 pont, 3. Ristorante Azzari-Mirage 15 pont, 4. BKSZ-2316 13 pont, 5. TrollFoci-Hangover 12 pont, 6. Gamma Metal Kft. 9 pont, 7. Apr-Tech FC 8 pont, 8. Gazdagok és Szépek 7 pont, 9. Szil-Ker Ablak 7 pont, 10. Labdaérzék 3 pont, 11. Maradék 1 pont.