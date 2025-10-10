október 10., péntek

Erste Liga

1 órája

Két perc sem kellett, és oda volt minden

Címkék#jégkorong#DAB#SC Csíkszereda

Első erdélyi túráján vesz részt a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata az Erste Liga mostani kiírásában. A DAB az első meccsén sima 5-1-es vereséget szenvedett a Csíkszeredától.

Agárdy Csaba
Két perc sem kellett, és oda volt minden

A csíkszeredaiak egyik gólja az öt közül

Fotó: SC Csíkszereda

Az első harmadban nem egészen két perc alatt három gólt kapott a DAB, és ezzel minden eldőlt.

Csíkszereda - Dunaújvárosi Acélbikák 5-1 (3-0, 0-1, 2-0)

SC Csíkszereda: Onodi (Buda) – Ahola, Ferencz-Csibi, Péter, Gymer, Becze – Salló, Kristó, Machala, Petryk, Dolezal  - Láday, MacEachern, Rokaly N., Reisz, Antal – Kovács, Silló, Kedves, Márton.

DAB: Szücs (9:46-tól Bejó) – Szécsi, Balázsi, Djumic, Pinczés, Lawson – Kugyin, Murgic, Jarulin, Zorin, Aszkarov –Vuoksiala, Bánki, Keresztes, Subotic, Cseh – Csémi, Strenk.

