1 órája
Két perc sem kellett, és oda volt minden
Első erdélyi túráján vesz részt a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata az Erste Liga mostani kiírásában. A DAB az első meccsén sima 5-1-es vereséget szenvedett a Csíkszeredától.
A csíkszeredaiak egyik gólja az öt közül
Fotó: SC Csíkszereda
Az első harmadban nem egészen két perc alatt három gólt kapott a DAB, és ezzel minden eldőlt.
Csíkszereda - Dunaújvárosi Acélbikák 5-1 (3-0, 0-1, 2-0)
SC Csíkszereda: Onodi (Buda) – Ahola, Ferencz-Csibi, Péter, Gymer, Becze – Salló, Kristó, Machala, Petryk, Dolezal - Láday, MacEachern, Rokaly N., Reisz, Antal – Kovács, Silló, Kedves, Márton.
DAB: Szücs (9:46-tól Bejó) – Szécsi, Balázsi, Djumic, Pinczés, Lawson – Kugyin, Murgic, Jarulin, Zorin, Aszkarov –Vuoksiala, Bánki, Keresztes, Subotic, Cseh – Csémi, Strenk.