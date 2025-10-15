Voltak, amire hiába vártak a szurkolók

A forduló nem volt teljes a városi kispályás labdarúgó-bajnokságban, ugyanis a Maradék – Karmacsi Autó és a Gamma Metal Kft. – TrollFoci-Hangover találkozó elmaradt, így ezekre hiába vártak a nézők, a Szil-Ker Ablak együttese pedig szabadnapos volt.

Labdaérzék – Gazdagok és Szépek 2-4 (1-1)

Labdaérzék: Tóth G. – Hornyák, Szabó Z., Pinte Sz., Juhos, Pinte F. Csere: Horváth R., Németh Zs., Erdei, Decsi.

Gazdagok és Szépek: Nebucz M. – Lakakisz N., Tóth N., Varga Gy., Hodula M., Schnierer B. Csere: Rácz M.

Góllövő: Pinte F., Pinte Sz., illetve Hodula M. (3), Lakakisz N.

Kemi-Ker Kft. – Apr-Tech FC 8-4 (3-2)

Kemi-ker Kft.: Grausza – Szabó Sz., Juhász J., Szőgyi, Markó R., Vörös A. Csere: Pukansky, Fekete T., Juhász A., Kozma M., Borsos, Farkas Z.

Apr-Tech FC: Gergely M. – Mácsfalvi G., Rabijász D., Jeney, Angyal, Mészáros I. Csere: Szabó G.

Góllövő: Markó R. (5), Pukansky, Fekete T., Szőgyi, illetve Rabijász D. (2), Grausza (öngól), Mácsfalvi.

BKSZ-2316 – Ristorante Azzari-Mirage 5-3 (4-1)

BKSZ-2316: Vajda R. – Oroszi, Tonka N., Csala D., Pinczési B., Gál B. Csere: Garda Bence, Hompót D.

Ristorante Azzari-Mirage: Szabó B. - Török D., Németh L., Áldott, Slett K., Koszovscsuk. Csere: Tábi, Bartók N., Noé R.

Góllövő: Tonka N. (2), Vajda R. (2), Gál B., illetve Németh L. (2), Noé R.

A bajnokság állása a 6. forduló után