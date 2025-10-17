október 17., péntek

Hedvig névnap

15°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi sport

27 perce

Ez még gombócból is sok lenne, mit művelt Miskovicz Bálint csapata

Címkék#DPASE#utánpótlás#labdarúgás

Az elmúlt bajnoki fordulóban a Dunaújváros PASE korosztályos labdarúgócsapatai közül az U14-es gárda komoly gólparádét rendezett.

Gróf András

A Dunaújváros PASE csapatai közül hihetetlen mit csinált az U14-es csapat, tizenöt alkalommal vették be az ellenfél kapuját. Gombócból is sok lenne.

Regionális U19 alap, középnyugati csoport:

DPASE – Csákvári TK 0-2 (0-1)
DPASE: Balogh Á. – Bognár Zs., Mizser, Rauf, Szurma M. (Varga N.), Mácsfalvi, Pukánszky, Kecskés, Morva P., Dorony (Vagyóczki R.), Krajcsovics (Kákonyi). Vezetőedző: Facskó József.

Regionális U17 alap, délnyugati csoport:

Szekszárdi UFC – DPASE 3-3 (1-1)
DPASE: Király D. – Bényei, Bán M., Varga K. (Szulik), Terebessy, Zemankó (Tóth N.), Nyerusai (Kozma P.), Deák, Schelbauer, Balogh B., Szűcs B. Vezetőedző: Éliás Zsolt.
Góllövő: Kránicz (16. p.), Szabó M. (53. p.), Vezsenyi (73. p.), ill. Bán (13. p.), Deák (88. p.), Bényei (90. p.).

Regionális U16 alap, délnyugati csoport:

DPASE – PTE-PEAC 2-1 (0-1)
DPASE: Cziráki (Sipos) – Tihanyi S., Kanyó, Tepszics, Schön (Csáki), Farkas-Zágoni, Kiss R., Kovács K., Gyolcsos (Szabó Z.), Gebei (Hegedűs M.), Csizmadia. Vezetőedző: Sári Márk.
Góllövő: Kanyó (62., 65. p.), illetve Bogdán (36. p.).

Regionális U14 alap, délnyugati csoport:

DPASE – Kaposvölgye 15-0 (8-0)
DPASE: Gyárfás – Vigh M., Bezerédi, Kerekes, Páger, Kovács A., Retek Z. (Hegedüs B.), Tóth B., Brandtner, Major, Zdravkov (Halupka). Vezetőedző: Miskovicz Bálint.
Góllövő: Kovács A. (2., 3., 9., 15., 71.,76. p.), Brandtner (6. p.), Tóth B. (21., 31., 34. p.), Retek Z. (42., 45. p.), Kerekes (45., 73. p.), Hegedüs B. (63. p.).

Regionális U13 közép A-csoport:

METON-FC Dabas SE – DPASE 5-2 (5-0)
DPASE: Anderkó – Hegedüs B., Rácz Vilmos, Bognár, Retek Z., Balás, Rácz Vince, Boldis, Bogdán Garbacz. Csere: Peresztényi. Vezetőedző: Molnár Gábor.
Góllövő: Stégner (5., 27. p.), Maszel (22. p.), Demeter (39., 40. p.), illetve Bogdán Garbacz (59. p.), Boldis (67. p.).

Regionális U12 közép A-csoport:

METON-FC Dabas SE – DPASE 6-0 (3-0)
DPASE: Böjti – Berényi, Kalász, Málint, Demlyén, Vigh-Vörös, Csólig, Gere, Bak V. Csere: Oros, Polányi, Korpics, Zorics. Vezetőedző: Fejes Csaba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu