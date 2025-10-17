Ez még gombócból is sok lenne, mit művelt Miskovicz Bálint csapata

A Dunaújváros PASE csapatai közül hihetetlen mit csinált az U14-es csapat, tizenöt alkalommal vették be az ellenfél kapuját. Gombócból is sok lenne.

Regionális U19 alap, középnyugati csoport:

DPASE – Csákvári TK 0-2 (0-1)

DPASE: Balogh Á. – Bognár Zs., Mizser, Rauf, Szurma M. (Varga N.), Mácsfalvi, Pukánszky, Kecskés, Morva P., Dorony (Vagyóczki R.), Krajcsovics (Kákonyi). Vezetőedző: Facskó József.

Regionális U17 alap, délnyugati csoport:

Szekszárdi UFC – DPASE 3-3 (1-1)

DPASE: Király D. – Bényei, Bán M., Varga K. (Szulik), Terebessy, Zemankó (Tóth N.), Nyerusai (Kozma P.), Deák, Schelbauer, Balogh B., Szűcs B. Vezetőedző: Éliás Zsolt.

Góllövő: Kránicz (16. p.), Szabó M. (53. p.), Vezsenyi (73. p.), ill. Bán (13. p.), Deák (88. p.), Bényei (90. p.).

Regionális U16 alap, délnyugati csoport:

DPASE – PTE-PEAC 2-1 (0-1)

DPASE: Cziráki (Sipos) – Tihanyi S., Kanyó, Tepszics, Schön (Csáki), Farkas-Zágoni, Kiss R., Kovács K., Gyolcsos (Szabó Z.), Gebei (Hegedűs M.), Csizmadia. Vezetőedző: Sári Márk.

Góllövő: Kanyó (62., 65. p.), illetve Bogdán (36. p.).

Regionális U14 alap, délnyugati csoport:

DPASE – Kaposvölgye 15-0 (8-0)

DPASE: Gyárfás – Vigh M., Bezerédi, Kerekes, Páger, Kovács A., Retek Z. (Hegedüs B.), Tóth B., Brandtner, Major, Zdravkov (Halupka). Vezetőedző: Miskovicz Bálint.

Góllövő: Kovács A. (2., 3., 9., 15., 71.,76. p.), Brandtner (6. p.), Tóth B. (21., 31., 34. p.), Retek Z. (42., 45. p.), Kerekes (45., 73. p.), Hegedüs B. (63. p.).

Regionális U13 közép A-csoport:

METON-FC Dabas SE – DPASE 5-2 (5-0)

DPASE: Anderkó – Hegedüs B., Rácz Vilmos, Bognár, Retek Z., Balás, Rácz Vince, Boldis, Bogdán Garbacz. Csere: Peresztényi. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Góllövő: Stégner (5., 27. p.), Maszel (22. p.), Demeter (39., 40. p.), illetve Bogdán Garbacz (59. p.), Boldis (67. p.).

Regionális U12 közép A-csoport:

METON-FC Dabas SE – DPASE 6-0 (3-0)

DPASE: Böjti – Berényi, Kalász, Málint, Demlyén, Vigh-Vörös, Csólig, Gere, Bak V. Csere: Oros, Polányi, Korpics, Zorics. Vezetőedző: Fejes Csaba.