Labdarúgás

54 perce

Gólözön az utánpótlás bajnokságban

Az elmúlt bajnoki fordulóban a Dunaújváros PASE korosztályos labdarúgócsapatai közül az U14-es gárda komoly gólparádét rendezett. Tizenöt alkalommal vették be az ellenfél kapuját.

Gróf András

Dunaújváros PASE – Csákvári TK 0-2 (0-1)

Dunaújváros PASE: Balogh Á. – Bognár Zs., Mizser, Rauf, Szurma M. (Varga N.), Mácsfalvi, Pukánszky, Kecskés, Morva P., Dorony (Vagyóczki R.), Krajcsovics (Kákonyi). Vezetőedző: Facskó József.

Góllövő: -

A következő mérkőzések: Dunaújváros PASE – Nyergesújfalu (október 16. 17 óra, Dunaújvárosi Vidámpark Műfüves Pálya), Biatorbágyi VSE - Dunaújváros PASE (október 18. 10 óra, Biatorbágy Forrás utcai Sporttelep).

Regionális U17-es bajnokság Alap, Délnyugati csoport

Szekszárdi UFC – Dunaújváros PASE 3-3 (1-1)

Dunaújváros PASE: Király D. – Bényei, Bán M., Varga K. (Szulik), Terebessy, Zemankó (Tóth N.), Nyerusai (Kozma P.), Deák, Schelbauer, Balogh B., Szűcs B. Vezetőedző: Éliás Zsolt.

Góllövő: Kránicz (16. p.), Szabó M. (53. p.), Vezsenyi (73. p.), illetve Bán M. (13. p.), Deák (88. p.), Bényei (90. p.).

A következő mérkőzés: Dunaújváros PASE – PTE-PEAC (október 18. 12 óra, Dunaújvárosi Agrospeciál Sporttelep).

Regionális U16-es bajnokság Alap, Délnyugati csoport

Dunaújváros PASE – PTE-PEAC 2-1 (0-1)

Dunaújváros PASE: Cziráki (Sipos) – Tihanyi S., Kanyó, Tepszics, Schön (Csáki), Farkas-Zágoni, Kiss R., Kovács K., Gyolcsos (Szabó Z.), Gebei (Hegedűs M.), Csizmadia. Vezetőedző: Sári Márk.

Góllövő: Kanyó (62. és 65. p.), illetve Bogdán (36. p.).

A következő mérkőzés: Nagyatádi FC - Dunaújváros PASE (október 19. 11 óra, Nagyatádi Mudin Imre Sportcentrum).

Regionális U14-es bajnokság Alap, Délnyugati csoport

Dunaújváros PASE – Kaposvölgye 15-0 (8-0)

Dunaújváros PASE: Gyárfás – Vigh M., Bezerédi, Kerekes, Páger, Kovács A., Retek Z. (Hegedüs B.), Tóth B., Brandtner, Major, Zdravkov (Halupka). Vezetőedző: Miskovicz Bálint.

Góllövő: Kovács A. (2., 3., 9., 15., 71. és 76. p.), Brandtner (6. p.), Tóth B. (21., 31. és 34. p.), Retek Z. (42. és 45. p.), Kerekes (45. és 73. p.), Hegedüs B. (63. p.).

A következő mérkőzés: Siófoki Bányász SE - Dunaújváros PASE (október 18. 10 óra, Siófoki Utánpótlás Sporttelep).

Regionális U13-as bajnokság Közép A-csoport

METON-FC Dabas SE – Dunaújváros PASE 5-2 (5-0)

Dunaújváros PASE: Anderkó – Hegedüs B., Rácz Vilmos, Bognár, Retek Z., Balás, Rácz Vince, Boldis, Bogdán Garbacz. Csere: Peresztényi. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Góllövő: Stégner (5. és 27. p.), Maszel (22. p.), Demeter (39. és 40. p.), illetve Bogdán Garbacz (59. p.), Boldis (67. p.).

A következő mérkőzés: Dunaújváros PASE – Dunaharaszti MTK (október 19. 10 óra, Dunaújvárosi Agrospeciál Sporttelep).

Regionális U12-es bajnokság Közép A-csoport

METON-FC Dabas SE – Dunaújváros PASE 6-0 (3-0)

Dunaújváros PASE: Böjti – Berényi, Kalász, Málint, Demlyén, Vigh-Vörös, Csólig, Gere, Bak V. Csere: Oros, Polányi, Korpics, Zorics. Vezetőedző: Fejes Csaba.

Góllövő: Lovas (9., 18. és 34. p.), Gál Á. (46. p.), Böjti (55. p. öngól), Lipkovics (65. p.).

A következő mérkőzés: Dunaújváros PASE – Dunaharaszti MTK (október 19. 12 óra, Dunaújvárosi Agrospeciál Sporttelep).

