Futsal

1 órája

Hat gólt lőttek idegenben

A férfi futsal NB II Nyugati csoportjának 6. fordulójában játszották le a Nagykanizsai Futsal Club - Dunaújváros Futsal mérkőzést Nagykanizsán hétfőn este.

Balogh Tamás

A Nagykanizsa érthető magabiztossággal készülődhetett az újvárosiak elleni hazai találkozójára, mert a dunaújvárosiak mindig nehéz helyzetbe szoktak kerülni Kanizsán. Ráadásul szerették volna javítani, hiszen az előző fordulóban 6-2-re kikaptak a Kistarcsától. A Dunaújváros Futsal csapata is keserves fordulón jutott túl, hiszen akkor hazai pályán szenvedte el az első vereségét, az ELTE-BEAC-tól kaptak ki a futsal bajnokságban

futsal
A Dunaújvárosi Futsal gárdája harmadik a tabellán
Fotó: Dunaújváros Futsal

Beindult a Futsal hengere

A nagykanizsai mérkőzés első félideje Ivacs Gábor villámgyors góljával kezdődött, majd Puskás Attila növelte a dunaújvárosi csapat előnyét. A hazaiak azonban nem adták föl, és a félidő utolsó percében Kozma-Bognár Máté szépített. A folytatásban hat perc után Varga Milán is „beköszönt” (1-3), de a hazaiak Kollár Péter  révén ismét eredményesek voltak (2-3). Innen viszont beindult a Dunaújváros Futsal legénysége: Varga Milán meglőtte a második gólját is, Fekete Tamás szintén duplázott, így alakult ki a 2-6-os végeredmény.
A tabellán a Dunaújváros Futsal holtversenyben a 3. helyre került 13 ponttal, a TFSE csak jobb gólkülönbségével előzi meg a dunaújvárosiakat.

Nagykanizsai Futsal Club - Dunaújváros Futsal 2-6 (1-2)

DF: Rigó, Fekete 2, Szili, Varga 2, Németh. Cserék: Ivacs 1, Balogh, Puskás 1, Tóth. Vezetőedző: Tóth Árpád.

