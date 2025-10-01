Alaposan kitömték Kulcsot, a Rácalmás ötöt vágott

Óriási gólkülönbségekkel zajlott a Fejér vármegyei labdarúgó bajnokság III. osztály keleti csoport 4. fordulója. Az őszi futball gólözönben öt találat alá egyik mérkőzésen sem mentek a csapatok. A Velence II. tizenegy góllal kiütötte a Kulcsot. A Tordas kilencet vágott a Zichyújfalunak. Pusztaszabolcs és Rácalmás is ötöt szórt az ellenfeleknek, illetve a Szabadegyháza és a Baracska sem állt meg négy alatt.

Jól szerepelt a rácalmási futball csapat

Fotó: duol.hu/archív

MPF-Ráckeresztúr – Rácalmás 0-5 (0-2)

Rácalmás: Berek, Nagy, Pinte F., Erdei, Balogh, Juhos, Morva, Jeney, Hornyák, Pinte Sz., Horváth. Cserék: Törő, Rácz, Molnár, Molnár, Homolya.

Már a második percben Balogh zörgette a ráckeresztúri hálót. A 27. percben Juhos is feliratkozott. 0-2. Ezzel el is csendesedett a kapu környéke és majd csak 64. percben Homolya révén izzottak fel az események 0-3-as állással. A 68. percben Juhos újabb találattal gazdagította a rácalmási eredményt. 0-4. Végül a 81 percben Törő fejezte be a gólgyártást. Az összegzéshez nem kell nagy fantázia. Rácalmás remek játék után, gazdag gólterméssel és három ponttal térhetett haza.

Futball: gólözön volt a negyedik fordulóban

Velence II. Kulcs 11-1 (6-0)

Velence: Tóth, Biró, Rigó, Ács, Tőzsér, Koszti, Horváth, Pándi, Beke, Oláh, Badics. Cserék: Kővári, Tövisháti, Kőrösi, Fischl.

Kulcs: Kolmankó, Posch, Bilkej, Nagy, Seres, Tomor, Blézer, Varjas, Herczog, Krucsai.

A szünetig tetemes előnyt szereztek a velenceiek. A folytatásban is potyogtak a gólok, mint a záporeső. Kulcs a 75. percben lelt rá a szépítő találatra. Az eredmény tükrében a Velence megérdemelten növelhette a pontjainak a számát.

A forduló további eredményei: Baracska-Kajászó – Besnyő 4-1, Pusztaszabolcs – Dinnyés 5-2, Tordas-Gyúró Egyetértés – Zichyújfalu 9-1, Pázmánd-Kápolnásnyék II. – Szabadegyháza 2-4.

A bajnokság állása