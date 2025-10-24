A fő célt már elérték a DFVE vízilabdázó hölgyei

A csoportkörben egy hónappal ezelőtt a Fabó Éva Sportuszodában a Dunaújvárosi FVE a francia Nancy és a holland

holland Zv De Zaan legyőzésével került a legjobb tizenhat csapat közé, jöhet a főtábla.

A dunaújvárosi hölgyek és a főtábla. A DFVE már elérte a célját

Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

Főtábla a hollandok legyőzésével

Különösen a hollandok legyőzése volt nagy bravúr, hiszen a holland női vízilabda a világ élmezőnyéhez tartozik, és ők nyerték meg tavaly az Európa Kupát. A DFVE most két görög csapattal, az Alimos NAC Betssonnal és az Olympiacos SFP-vel, valamint a magyar mezőny egyik legjobbjával, az UVSE Helia-D-vel került egy csoportba. A főtáblán tizenhat csapat szerepel, négy négyes csoportban. A csoportok első két helyezettjei kerülnek be a nyolc közé, ahol már négy párost alkot a mezőny, és a párharcok győztesei jutnak a négyes döntőbe, a Final Fourba.

Dr. Sike József, a dunaújvárosi hölgyek vezetőedzője így látja csapata BL-esélyeit: - Az Olympiacos kiemelkedik a mezőnyből, ott játszik a teljes görög válogatott, és szerződtettek három jó légióst. Évek óta tagjai a négyes döntőnek. A másik három együttesnek hasonló esélyt adok a továbbjutásra.

Bár az UVSE maszívabbnak tűnik, mint mi, de a nemzetközi porond mindig más, mint a hazai.

A nemzetközi légkör azért is más, mert külföldi bírók fújnak, sok múlik azon, ki hogyan tud alkalmazkodni egy-egy játékvezetői felfogáshoz. Az első főtáblás mérkőzésünkön tisztes helytállást várok a lányoktól. Nincs sérültünk, tizenkét felnőtt és két ifjúsági játékost nevezünk majd a meccsre. A fő célunkat a tizenhat közé jutást már elértük, ez számunkra anyagi és erkölcsi elismeréssel jár.

Az pedig bravúr, hogy a fiatal játékosaink ilyen rangos meccseket játszhatnak.

Pozitív töltéssel várjuk az Újpest elleni meccset.

Az UVSE - DFVE mérkőzés december 25-én szombaton, 18 órakor kezdődik a Hajos Alfréd Sportuszodában.