5 órája
Nem gondolta, hogy ilyen jól szerepel a vb-döntőben, fontos mérföldkő pályafutásában
A torna világbajnokságon a női egyéni összetett döntőt rendezték meg csütörtökön. Itt érdekelt volt a DKSE sportolója Mayer Gréta, aki élete első felnőtt fináléjában tizennyolcadik lett, ami fontos mérföldkő számára.
Indonéziában ötszáznál több versenyző indult csaknem 90 országból a torna világbajnokságon, ahol a selejtezők után a DKSE-t képviselő Mayer Gréta egyéni összetettben huszonegyedikként jutott be a döntőbe. Dunaújvárosi klubtársa, Czifra Bettina Lili a tervek szerint felemáskorláton és gerendán lépett volna szerekhez. Azonban utóbbin sérülés miatt nem tudott indulni, előbbiben pedig nem jutott be a legjobba közé. Így Mayerért szoríthattunk csütörtökön az erős mezőnyben, ahol végül három szeren stabilan teljesített, felemáskorláton azonban rontott. Ennek ellenére így is előrébb lépett Trenka János tanítványa a selejtezőhöz, illetve a korábbi versenyekhez képest, fontos mérföldkő ez a kiváló szereplés számára.
– Gréti jól tornázott, különösen talajon és gerendán volt erős. A korláton volt egy technikai probléma, ami rányomta a bélyegét az összetettre, de ez így is előrelépés volt az eddigi versenyeihez képest.
Jó úton jár, keményen dolgozik, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan még szebb eredményeket is elér
– értékelt Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára a szövetség tájékoztatójában.
A másik magyar induló, Székely Zója a második szerén, ugrásban sérült meg. Saját lábán ment le, de orvosi vizsgálat vár rá, így az egyéni felemáskorlát-döntőben való szereplése kérdéses.
– Bízunk benne, hogy nem súlyos a sérülése, és hamarosan újra versenyezhet. Zója jó formában volt, ezért is sajnálatos ez a helyzet – tette hozzá Altorjai.
Önmaga lehetett, fontos mérföldkő amit elért
Mayer Gréta így értékelt a szövetség honlapjának:
Nagyon jól éreztem magam az egész verseny alatt, felszabadultan tudtam tornázni, és tényleg önmagam lehettem.
– Ez volt az első egyéni összetett világbajnoki döntőm, és nem gondoltam volna, hogy ilyen jó helyen végzek. A korláton volt egy apró hiba, de összességében nagyon örülök a 18. helynek – ez számomra egy fontos mérföldkő.
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!