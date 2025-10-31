október 31., péntek

Farkas névnap

14°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Most sem esélyesek

2 órája

Hazai pályán is bemutatkoznak

Címkék#Fino Kaposvár#Dunaújváros Egyetem#férfi#Dunaújváros#röplabda

A férfi röplabda TippmixPro NB I Extraliga alapszakaszának harmadik fordulójában hazai környezetben is bemutatkozik a Dunaújvárosi KSE csapata. Az újvárosiak szombaton 17 órakor a Fino Kaposvár gárdáját fogadják a Dunaújváros Egyetem sportcsarnokában.

Gróf András
Hazai pályán is bemutatkoznak

A dunaújvárosiak eddig nem szereztek pontot a bajnokságban

Fotó: feol

A hazaiak két vereséggel kezdték a szezont, és ezúttal sem esélyesként lépnek pályára. Ugyanis a somogyiak sokkal nagyobb játékerőt képviselnek, mint az elsősorban fiatalokból álló dunaújvárosi alakulat. 

Fino
Legutóbb a bajnok MÁV Előre vendége volt a DKSE, most a sokszoros bajnok Fino Kaposvár lesz az ellenfél
Fotó: feol


A forduló további mérkőzései: MEAFC-Peka Bau – MAFC, Swissten Dág KSE - Debreceni EAC,  TFSE – Kecskeméti RC, VRC Kazincbarcika - Vidux-Szegedi RSE.

Az alapszakasz jelenlegi állása: 1. Fino Kaposvár 6 pont, 2. VRC Kazincbarcika 6 pont, 3. Prestige Fitness Pénzügyőr SE 5 pont, 4. MAFC 4 pont, 5. MÁV Előre Foxconn 3 pont, 6. MEAFC-Peka Bau 3 pont, 7. Swissten Dág KSE 3 pont, 8. Debreceni EAC 3 pont, 9. Kecskeméti RC 2 pont, 10. TFSE 1 pont, 11. Vidux-Szegedi RSE 0 pont, 12. Szolnoki RK-SC SI 0 pont, 13. Dunaújvárosi KSE 0 pont.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu