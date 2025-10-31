Hazai pályán is bemutatkoznak

A hazaiak két vereséggel kezdték a szezont, és ezúttal sem esélyesként lépnek pályára. Ugyanis a somogyiak sokkal nagyobb játékerőt képviselnek, mint az elsősorban fiatalokból álló dunaújvárosi alakulat.

Legutóbb a bajnok MÁV Előre vendége volt a DKSE, most a sokszoros bajnok Fino Kaposvár lesz az ellenfél

Fotó: feol



A forduló további mérkőzései: MEAFC-Peka Bau – MAFC, Swissten Dág KSE - Debreceni EAC, TFSE – Kecskeméti RC, VRC Kazincbarcika - Vidux-Szegedi RSE.

Az alapszakasz jelenlegi állása: 1. Fino Kaposvár 6 pont, 2. VRC Kazincbarcika 6 pont, 3. Prestige Fitness Pénzügyőr SE 5 pont, 4. MAFC 4 pont, 5. MÁV Előre Foxconn 3 pont, 6. MEAFC-Peka Bau 3 pont, 7. Swissten Dág KSE 3 pont, 8. Debreceni EAC 3 pont, 9. Kecskeméti RC 2 pont, 10. TFSE 1 pont, 11. Vidux-Szegedi RSE 0 pont, 12. Szolnoki RK-SC SI 0 pont, 13. Dunaújvárosi KSE 0 pont.