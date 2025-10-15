október 15., szerda

Teréz névnap

12°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szintlépés

1 órája

Elkezdődött a régóta várt fejlesztés kivitelezése Dunaújvárosban

Címkék#MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóság#Petrás Gábor#Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség#örömhír#álom#fejlesztés#DLSZ Aréna#építkezés#MLSZ#DLSZ

A sikeres pályázat és előkészületek után megkezdődött a munka a DLSZ Arénában, ahol régi álom válik valóra az öltözőépület megépítésével.

Gallai Péter

Az MLSZ sporttelep felújítási programjának keretében a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség arénája jelentős fejlesztéssel tovább gazdagodik. Közel nyolcvanmillió forintból öltözők, vizesblokkok épülnek a pálya mellé, amivel a dunaújvárosi sport gazdagodik. A napokban pedig meg is kezdődött a tényleges kivitelezés, a helyszíni MLSZ ellenőrzés pedig minden rendbent talált – tudatta portálunkkal az örömhírt Petrás Gábor DLSZ főtitkár.

fejlesztés
A közel nyolcvanmillió forintos fejlesztés kivitelezési munkái elkezdődtek, az MLSZ ellenőrzése mindent rendben talált
Fotó: DLSZ

Petrás arról is beszámolt, hogy a Lorántffy iskola melletti helyszínen járt Horváth–Szulimán Tibor, a Magyar Labdarúgó Szövetség ellenőre, aki alaposan szemügyre vette a munkálatokat. A bejáráson részt vett Duka László a kivitelező képviseletében és Gábor Petrás a DLSZ részéről. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, az engedélyes dokumentumok és az építési napló is teljes mértékben rendelkezésre áll. Az MLSZ munkatársa további jó munkát kívánt a csapatnak, és örömmel látta, hogy a fejlesztés a tervek szerint halad előre.

Fotó: DLSZ

Közös összefogás eredménye a hosszú évek óta várt fejlesztés

A főtitkár korábban elmondta portálunknak, az az új, közel 120 négyzetméteres öltöző nemcsak egy régi álom megvalósulása a város sportéletében. A fejlesztés megvalósulása a Magyar Labdarúgó Szövetség, az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága, valamint Dunaújváros önkormányzata támogatásának és együttműködésének köszönhető.

Ezt fogja tartalmazni a 120 négyzetméteres épület 

  • Épül két sportolói és egy játékvezetői öltöző saját vizesblokkal, készül egy nagy szertár, egy fogadótér, illetve előtér. 
  • Olyan mellékhelyiségeket is kialakítanak, amelyek függetlenek az öltözöktől, ezeket a szurkolók, vendégek használhatják. 
  • Az épület később közösségi, vagy iskolai rendezvényeket is ki tud szolgálni. 
Ilyen lesz a végeredmény
Forrás: DLSZ

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu