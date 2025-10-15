Elkezdődött a régóta várt fejlesztés kivitelezése Dunaújvárosban

Az MLSZ sporttelep felújítási programjának keretében a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség arénája jelentős fejlesztéssel tovább gazdagodik. Közel nyolcvanmillió forintból öltözők, vizesblokkok épülnek a pálya mellé, amivel a dunaújvárosi sport gazdagodik. A napokban pedig meg is kezdődött a tényleges kivitelezés, a helyszíni MLSZ ellenőrzés pedig minden rendbent talált – tudatta portálunkkal az örömhírt Petrás Gábor DLSZ főtitkár.

A közel nyolcvanmillió forintos fejlesztés kivitelezési munkái elkezdődtek, az MLSZ ellenőrzése mindent rendben talált

Fotó: DLSZ

Petrás arról is beszámolt, hogy a Lorántffy iskola melletti helyszínen járt Horváth–Szulimán Tibor, a Magyar Labdarúgó Szövetség ellenőre, aki alaposan szemügyre vette a munkálatokat. A bejáráson részt vett Duka László a kivitelező képviseletében és Gábor Petrás a DLSZ részéről. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, az engedélyes dokumentumok és az építési napló is teljes mértékben rendelkezésre áll. Az MLSZ munkatársa további jó munkát kívánt a csapatnak, és örömmel látta, hogy a fejlesztés a tervek szerint halad előre.

Fotó: DLSZ

Közös összefogás eredménye a hosszú évek óta várt fejlesztés

A főtitkár korábban elmondta portálunknak, az az új, közel 120 négyzetméteres öltöző nemcsak egy régi álom megvalósulása a város sportéletében. A fejlesztés megvalósulása a Magyar Labdarúgó Szövetség, az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága, valamint Dunaújváros önkormányzata támogatásának és együttműködésének köszönhető.

Ezt fogja tartalmazni a 120 négyzetméteres épület Épül két sportolói és egy játékvezetői öltöző saját vizesblokkal, készül egy nagy szertár, egy fogadótér, illetve előtér.

Olyan mellékhelyiségeket is kialakítanak, amelyek függetlenek az öltözöktől, ezeket a szurkolók, vendégek használhatják.

Az épület később közösségi, vagy iskolai rendezvényeket is ki tud szolgálni.