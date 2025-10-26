október 26., vasárnap

Extraliga

7 perce

Esélytelenül utaznak el a címvédőhöz

Címkék#röplabda#MÁV Előre Foxconn#Extraliga DKSE#dunaújvárosi

A férfi röplabda TippmixPro NB I Extraliga alapszakaszának második fordulójában is idegenben lép pályára a Dunaújvárosi KSE csapata. Az Extraliga címvédőjéhez látogat a DKSE.

Gróf András
Esélytelenül utaznak el a címvédőhöz

A DKSE az első fordulóban tisztességgel helyt állt a Kazincbarcika ellen

Fotó: VRCK/Gálik Zsombor

Az újvárosiak ezúttal a tavalyi bajnok MÁV Előre Foxconn együtteséhez látogatnak. Az Extraliga összecsapás vasárnap 19 órakor kezdődik a székesfehérvári MÁV Előre Volleyball Centerben. 

Extraliga
Az Extraliga folytatásában nehéz feladat vár a dunaújvárosi fiatalokra
Fotó: VRCK/Gálik Zsombor

Extraliga folytatás Fehérváron

A MÁV Előre Foxconn gárdája a hétközben hazai pályán 3:1-re kikapott a férfi röplabda Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában a spanyol Guaguas Las Palmas elleni párharc nyitómérkőzésén. Természetesen ez a találkozó nem befolyásolja azt a tényt, hogy a vasárnapi összecsapás toronymagas esélyese a fehérvári alakulat. Az újvárosi fiatalok célja csupán az lehet, hogy némiképpen megnehezítsék a regnáló bajnok dolgát. 
A forduló további párosítása: TFSE - Debreceni EAC, Fino Kaposvár – Vidux-Szegedi RSE, VRC Kazincbarcika - MEAFC-Peka Bau, Kecskeméti RC – Prestige Fitness Pénzügyőr SE, MAFC - Swissten Dág KSE. Ebben a körben a Szolnoki RK-SC SI együttese lesz szabadnapos.

Az alapszakasz állása az első fordulót követően: 1. VRC Kazincbarcika 3 pont, 2. Fino Kaposvár 3 pont, 3. MAFC 3 pont, 4. MEAFC-Peka Bau 3 pont, 5. Kecskeméti RC 2 pont, 6. Prestige Fitness Pénzügyőr SE 2 pont, 7. TFSE 1 pont, 8. Swissten Dág KSE 1 pont, 9. MÁV Előre Foxconn 0 pont, 10. Debreceni EAC 0 pont, 11. Vidux-Szegedi RSE 0 pont, 12. Szolnoki RK-SC SI 0 pont, 13. Dunaújvárosi KSE 0 pont.

